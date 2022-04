Tour de Turquie (E1) : Ewan en patron au sprint

🇹🇷 #TUR2022@CalebEwan will start in the leader's jersey tomorrow, which should be another sprint opportunity! pic.twitter.com/os6DJkZ4bT

Ewan déjà en jambes

TOUR DE TURQUIE

Classement de la 1ere étape (Bodrum - Kusadasi, 202 km) - Dimanche 10 avril 2022



Le rendez-vous était pris pour Caleb Ewan, de retour à la compétition en Turquie après une pause d'un mois. L'Australien a démontré qu'il a déjà retrouvé des bonnes sensations en s'adjugeant ce dimanche, à Kusadasi au sprint, la première étape de l'épreuve. Un coup de force remarqué devant Jasper Philipsen et son compatriote Kaden Groves, au terme d'une course de 202 kilomètres débutée à Bodrum. Celle-ci a vu six hommes former l’échappée. Un groupe de tête composé par Julen Irizar, Abram Stockman, Vitaliy Buts, Burak Abay, Halil Ibrahim Dogan et Jonathan Clarke.Leur numéro a pris fin à un peu plus de 30 kilomètres de la ligne d’arrivée et les équipes ont fait le nécessaire pour mettre leur sprinteur dans les meilleures dispositions en vue du sprint massif attendu pour jouer la victoire. Le temps de reprendre l’Américain Sean Benett. Le coureur de la formation China Glory Continental Cycling, dont c'était les grands débuts, a tenté de s’échapper dans les derniers kilomètres, en vain. C’est finalement Caleb Ewan qui a eu le dernier mot dans un sprint en légère descente. L’Australien partira lundi de Selçuk avec le maillot de leader grâce à sa quatrième victoire de la saison. Un troisième succès sur le Tour de Turquie après les deux premières acquises en 2019.2- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) mt3- Kaden Groves (AUS/Team BikeExchange - Jayco) mt4- Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) mt5- Rick Zabel (ALL/Israel-Premier Tech) mt6- Cees Bol (PBS/Team DSM) mt7- Mirco Maestri (ITA/ EOLO-Kometa) mt8- Miguel Angel Fernandez (ESP/Global 6 Cycling) mt9- Filippo Tagliani (ITA/Drone Hopper-Androni Giocattoli) mt10- Scott McGill (USA/Wildlife Generation Pro Cycling) mt