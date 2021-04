Tour de Turquie (E1) : Au sprint, de Kleijn s'impose en force

Le Tour de Turquie a finalement pu démarrer à la date prévue. En effet, face à la neige tombée sur le pays, les organisateurs de l’épreuve ont dû renoncer à l’étape montagneuse initialement prévue et, au pied levé, l’ont remplacée par une boucle de 72,4 kilomètres autour de Konya avec deux difficultés moins exigeantes au programme. Après avoir été secoué par plusieurs tentatives d’échappée, le peloton a laissé faire un duo composé de Sean De Bie et Ivar Slik. Alors que le Belge et le Néerlandais se sont partagés les honneurs au fil de cette étape, c’est à une vingtaine de kilomètres que les équipes de sprinteurs ont décidé de mettre un terme à la récréation, haussant nettement le rythme pour revenir sur le duo de tête. Un effort conjugué des formations Deceuninck-Quick Step, Astana et Alpecin-Fenix qui a permis au peloton de rattrapé Sean De Bie et Ivar Slik avec sept kilomètres encore à parcourir avant l’arrivée.

De Kleijn vainqueur d’un rien face à Halvorsen

Alors que les équipes Uno-X et Deceuninck-Quick Step ont tout fait pour placer leurs sprinteurs, le peloton a perdu sa cohésion à 1500 mètres de l’arrivée avec une chute. Alors que Mark Cavendish était le mieux placé pour aller chercher la victoire d’étape, le Britannique a été piégé dans le dernier virage, ouvrant la porte à Kristoffer Halvorsen et Arvid de Kleijn. Les deux coureurs se sont affrontés pour la victoire d’étape et, in extremis, le Néerlandais a su mieux lancer son vélo pour franchir la ligne en premier et s’emparer du maillot de leader du Tour de Turquie. Le Français Pierre Barbier complète le Top 3 alors que Mark Cavendish doit se contenter de la quatrième place devant Jasper Philipsen. Une première étape qui a également vu Fabio Jakobsen reprendre la compétition huit mois après son accident sur le Tour de Pologne 2020. Sans forcer, le Néerlandais s’est contenté de finir l’étape au chaud dans le peloton.



CYCLISME / TOUR DE TURQUIE

1ere étape - Konya-Konya (72,4km) - Dimanche 11 avril 2021

1- Arvid de Kleijn (PBS/Rally Cycling) en 1h35’38’’

2- Kristoffen Halvorsen (NOR/Uno-X) mt

3- Pierre Barbier (FRA/Delko) mt

4- Mark Cavendish (GBR/Deceuninck-Quick Step) mt

5- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) mt

...



Classement général après 1 étape (sur 8)

1- Arvid de Kleijn (PBS/Rally Cycling) en 1h35’28’’

2- Kristoffen Halvorsen (NOR/Uno-X) à 4’’

3- Pierre Barbier (FRA/Delko) à 6’’

4- Sean De Bie (BEL/Bingoal-Pauwels) à 7’’

5- Ivar Slik (PBS/Abloc) à 8’’

...