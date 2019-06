Tour de Suisse: Sanchez vainqueur à Langnau

Tandis que Luis Leon Sanchez (Astana) s'est adjugé la deuxième étape du Tour de Suisse, disputée ce dimanche sur 159,6 km autour de Langnau, Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) a récupéré de son côté le maillot de leader.

Après avoir tenté sa chance à un peu plus de dix kilomètres de l'arrivée, Sanchez a réussi à conserver quelques longueurs d'avance sur ses poursuivants pour s'offrir l'étape. Quatrième coureur à passer la ligne, et grâce aux bénéfices des bonifications, le Danois Kasper Asgreen a donc revêtu la tunique jaune. Au général, il devance Peter Sagan (Bora), arrivé quant à lui 2e de cette étape.

