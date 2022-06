Les équipes Alpecin-Fenix, Bahrain-Victorious et UAE Team Emirates sont également parties

Lendemain de victoire amer pour Aleksandr Vlasov. En tête du classement général depuis la veille après avoir réussi un magnifique coup double en remportant jeudi la 5eme étape et en endossant du même coup de la tunique de leader, le Russe n'aura même pas le plaisir de porter le maillot jaune. Ce vendredi matin, à quelques minutes du départ de la 6eme étape, entre Locarno et Moosalp,. A l'instar de la mésaventure vécue jeudi par toute l'équipe Jumbo-Visma comme par le Britannique Adam Yates (Ineos Grenadiers), le Russe a été contraint de quitter la course sur le champ. Il n'a donc pas pris le départ de cette antépénultième étape (dimanche, ce Tour de Suisse s'achèvera sur un contre-la-montre individuel autour de Vaduz) et aLe vainqueur du Tour de Romandie cette saison est venu s'ajouter à une liste de coureurs positifs toujours un peu plus longue chaque jour. Vendredi, son coéquipier allemand Anton Palzer, lui aussi testé positif, a ainsi été également invité à faire ses valises et à s'isoler. Mais ils ne sont pas seuls dans ce cas, puisque l'équipe EF Education-EasyPost a annoncé qu'elle avait elle aussi connu la même mésaventure et perdu là encore plusieurs coureurs en route (seuls Rutsch et Powless ont pris le départ de l'étape vendredi).suite aux tests positifs de Marc Hirschi et Diego Ulissi. L'hécatombe continue (29 coureurs ne se sont pas alignés sur la ligne de départ vendredi), et ce n'est probablement pas terminé. Elle a même touché le Tour de Slovénie, que deux autres coureurs de l'équipe UAE Team Emirates Mikkel Bjerg et Vegard Stake Lengen ont abandonné vendredi, même si seul le premier a été contrôlé positif au Covid-19. Pour tenter de décrocher la victoire finale, Tadej Pogacar et Rafal Majka ne pourront pas plus compter que sur trois coéquipiers.