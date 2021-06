Tour de Suisse (E8) : La dernière étape pour Mäder, Carapaz vainqueur du classement général

Après Stefan Küng en ouverture, Gino Mäder a conclu l’édition 2021 du Tour de Suisse par une victoire d’étape helvétique au pied du Saint-Gothard. Une dernière étape exigeante et montagneuse qui a également vu les leaders se neutraliser en l’absence de Julian Alaphilippe, troisième du classement général mais reparti chez lui pour accueillir son premier enfant. Cœur du contre-la-montre remporté par Rigoberto Uran ce samedi, le Col de l’Oberalp a donné le ton de cette dernière journée de course. En effet, dès les premières pentes, Wout Poels a accéléré avec l’idée d’aller chercher les points pour le maillot de meilleur grimpeur. Le Néerlandais de l’équipe Bahrain Victorious n’a fait qu’allumer la première mèche car, après avoir passé le sommet en tête, il a été rattrapé par cinq coureurs dont Marc Soler et le Français Fabien Doubey dans la descente. Avant la montée du Col du Lukmanier, Stefan Küng, Tiesj Benoot et Andreas Leknessund ont fait la jonction mais n’ont pas été les seuls. En effet, c’est un groupe d’une quinzaine de coureurs qui s’est formé dans les pentes de cette deuxième difficulté.

L’échappée n’a jamais su bien fonctionner

Au sommet du col, l’écart avec ce qu’il restait du peloton a été de deux minutes, auxquelles la descente a permis à la tête de course d’ajouter une minute supplémentaire. Mais la longue vallée entre le pied de la descente du Col du Lukmanier et celui de la montée du Col du Saint-Gothard n’a pas été favorable aux échappés, un groupe dont l’unité n’a pas été flagrante. Ce qui n’a pas aidé à résister à un peloton emmené par l’équipe BikeExchange, voulant favoriser les chances d’Esteban Chaves dans la dernière difficulté. Dès le début de la montée du Saint-Gothard, Dries Devenyns, Nans Peters, Andreas Leknessund et Tiesj Benoot se sont isolés du reste de la tête de course avant de voir Hermann Pernsteiner partir en contre. L’Autrichien a tout d’abord fait la jonction avant de distancer ce quatuor. Toutefois, derrière, le peloton n’a pas amusé la galerie avec l’équipe Ineos Grenadiers qui a embrayé et réduit l’écart à peau de chagrin avant les grandes manœuvres au cœur de la pente… et des pavés. Et c’est Neilson Powless qui, à un peu moins de 19 kilomètres de l’arrivée, a donné le signal.

Mäder en casse-cou, Carapaz vainqueur gestionnaire

L’Américain a immédiatement vu Jakob Fuglsang suivre son offensive dans l’espoir de distancer Richard Carapaz et Rigoberto Uran, ce qui lui aurait permis de croire à la victoire finale dans ce Tour de Suisse. Mais le Colombien n’a pas hésité à répondre au Danois avec un Richard Carapaz vigilant dans sa roue. Alors que, dans un deuxième temps, Michael Woods a pu faire la jonction, ça n’a pas été le cas de Maximilian Schachmann, qui a cédé plusieurs longueurs. Le Canadien de l’équipe Israel Start-Up Nation a alors tenté sa chance avec Mattia Cattaneo dans sa roue mais l’Italien n'a pas pu suivre très longtemps. Michael Woods a ainsi pu aborder la descente vers Andermatt et l’arrivée seul avec un vingtaine de secondes d’avance sur ses poursuivants. Offensif dans la pente, Gino Mäder a rattrapé le leader avec sept kilomètres encore à parcourir avant de se jouer de lui dans la dernière ligne droite pour remporter cette 8eme et dernière étape. Les favoris ont passé la ligne d’arrivée neuf secondes plus tard avec Richard Carapaz, serein cinquième, qui s’assure par la même occasion la victoire finale devant Rigoberto Uran et Jakib Fuglsang.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE SUISSE

8eme étape - Andermatt-Andermatt (159,5km) - Dimanche 13 août 2021

1- Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) en 4h06’25’’

2- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) mt

3- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 9’’

4- Edward Dunbar (IRL/Ineos Grenadiers) à 9’’

5- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 9’’

6- Rui Alberto Faria da Costa (POR/UAE Team Emirates) à 9’’

7- Rigoberto Uran (COL/EF Education-Nippo) à 9’’

8- Domenico Pozzovivo (ITA/Qhubeka-Assos) à 9’’

9- Jakob Fuglsang (DAN/Astana-Premier Tech) à 9’’

10- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 21’’

...

15- Pierre Latour (FRA/Total Direct Energie) à 1’36’’

...



Classement général final

1- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) en 24h44’01’’

2- Rigoberto Uran (COL/EF Education-Nippo) à 17’’

3- Jakob Fuglsang (DAN/Astana-Premier Tech) à 1’15’’

4- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 1’19’’

5- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) à 2’55’’

6- Domenico Pozzovivo (ITA/Qhubeka-Assos)3’16’’

7- Rui Alberto Faria da Costa (POR/UAE Team Emirates) à 3’43’’

8- Sam Oomen (PBS/Jumbo-Visma) à 4’16’’

9- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 4’39’’

10- Esteban Chaves (COL/BikeExchange) à 5’33’’

11- Pierre Latour (FRA/Total Direct Energie) à 6’11’’

...