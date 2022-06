Tour de Suisse (E7) : Pinot signe son deuxième succès de la saison

Thibaut Pinot se signale au meilleur moment. A deux semaines du départ du Tour de France, sur lequel il ambitionne d’aller chercher des victoires d’étape, le chef de file de la formation Groupama-FDJ a levé les bras en vainqueur pour la deuxième fois de la saison à l’occasion de la 7eme étape du Tour de Suisse. Un parcours montagneux long de 196,4 kilomètres entre Suisse et Liechtenstein dont le départ en descente a donné des idées aux courageux. Toutefois, pendant quasiment 40 kilomètres, toutes les tentatives d’échappée se sont avérées vaines. Le bon coup de cette avant-dernière étape a été initié par Nelson Oliveira et Clément Champoussin, vite rejoints par Baptiste Planckaert puis par plusieurs groupes. Au total, 20 coureurs ont reçu un bon de sortie du peloton emmené par l’équipe Israel-Premier Tech, dont Alexey Lutsenko, Thibaut Pinot, Mathieu Burgaudeau, Fausto Masnada, Michael Matthews, Ion Izagirre ou encore Ilan Van Wilder. Le peloton a alors décidé de lâcher la bride alors que Baptiste Planckaert n’a finalement pas pu suivre le rythme de l’échappée.

Pinot, un premier coup d’épée dans l’eau

Dans les pentes du Lukmanierpass (18km à 5,5% de moyenne), Thibaut Pinot et Clément Berthet ont haussé l’allure et fait exploser l’échappée. Toutefois, après avoir passé le sommet en tête, les deux Français ont vu l’essentiel de leurs compagnons d’échappée faire la jonction dans la descente. Avec une avance supérieure à sept minutes, il est alors devenu évident que le groupe de tête allait s’expliquer pour la victoire au sommet de Malbun. La longue transition entre le pied de la descente et les premières pentes de la dernière difficulté a été marquée par deux ascensions moins exigeantes mais qui ont toutefois permis au peloton emmené par les coéquipiers de Jakob Fuglsang mais également l’équipe Ineos Grenadiers de réduire petit-à-petit l’écart, qui s’est rapproché des trois minutes à l’approche de la montée finale longue de 12,8 kilomètres en terre liechtensteinoise. Après avoir beaucoup travaillé, Michael Matthews et Clément Champoussin ont été les premiers distancés. C’est alors Alexey Lutsenko qui a lancé les hostilités à dix kilomètres du but, suivi par Ion Izagirre alors qu’Ilan Van Wilder a tenté de s’accrocher en vain.

Pinot meilleur gestionnaire, Higuita fragile maillot jaune

Le coureur espagnol de l’équipe Cofidis a fini par s’isoler en tête de course puis a maintenu ses poursuivants à plus de 30 secondes. Toutefois, Ion Izagirre a très vite montré des signes de fatigue alors que Thibaut Pinot a pris le parti de gérer sa montée. Une stratégie qui s’est avérée payante car, après avoir repris et déposé Lutsenko, le coureur de la formation Groupama-FDJ a fait de même avec l’Espagnol à l’approche des deux derniers kilomètres. Après la dernière étape du Tour des Alpes, Thibaut Pinot n’a pas été revu et a levé les bras en vainqueur lors de cette 7eme étape du Tour de Suisse devant Oscar Rodriguez, qui a fini très fort, et Alexey Lutsenko. Dans le groupe des favoris, Daniel Felipe Martinez a fait exploser les rivaux de Geraint Thomas un par un sauf Jakob Fuglsang et Sergio Higuita. Le Colombien s’est hissé sur ses pédales dans les deux derniers kilomètres puis le Britannique a laissé sur place le porteur du maillot jaune. Devançant Geraint Thomas de onze secondes sur la ligne, Sergio Higuita s’empare de la première place du classement général mais son maillot jaune est très fragile. En effet, le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe n’aura que deux secondes d’avance au départ du contre-la-montre final, prévu ce dimanche à Vaduz.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE SUISSE

7eme étape - Ambri-Malbun (196,4km) - Samedi 17 juin 2022

1- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) en 5h06’39’’

2- Oscar Rodriguez (ESP/Movistar) à 25’’

3- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana Qazaqstan) à 38’’

4- Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) à 1’19’’

5- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’30’’

6- Nicolas Prodhomme (FRA/AG2R-Citroën) à 1’40’’

7- Jakob Fuglsang (DAN/Israel-Premier Tech) à 1’48’’

8- Domenico Pozzovivo (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 1’59’’

9- Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 2’09’’

10- Neilson Powless (USA/EF Education-Easypost) à 2’19’’

…



Classement général après 7 étapes (sur 8)

1- Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) en 32h38’38’’

2- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 2’’

3- Jakob Fuglsang (DAN/Israel-Premier Tech) à 19’’

4- Neilson Powless (USA/EF Education-Easypost) à 1’16’’

5- Domenico Pozzovivo (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 1’37’’

6- Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 2’09’’

7- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 2’19’’

8- Bob Jungels (LUX/AG2R-Citroën) à 2’31’’

9- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 2’47’’

10- Andreas Leknessund (NOR/DSM) à 2’59’’

…

15- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 4’40’’

…