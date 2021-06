Tour de Suisse (E7) : Dominateur lors du contre-la-montre, Uran se rapproche de Carapaz

Rigoberto Uran n’a pas dit son dernier mot dans le Tour de Suisse ! Le Colombien a fait parler la poudre lors d’une 7eme étape au parcours particulier. En effet, le contre-la-montre entre Disentis Sedrun et Andermatt a consisté en la montée du Col de l’Oberalp puis sa descente jusqu’à la ligne d’arrivée. Le leader de l’équipe EF Education-Nippo a fait parler ses qualités de grimpeur pour pointer en tête au sommet de cette difficulté avant de tout donner dans la descente longue de onze kilomètres. Le Colombien a passé la ligne en 36’02’’ et a laissé la concurrence loin derrière. En effet, le plus proche rival de Rigoberto Uran s’appelle… Julian Alaphilippe ! Le champion du monde sur route, vainqueur d’un contre-la-montre exigeant sur le Tour de France 2019, a une nouvelle fois montré qu’il était à l’aise dans cet exercice… auquel il ne devait initialement pas prendre part. En effet, alors que sa compagne Marion Rousse va très prochainement donner naissance à leur premier enfant, le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step devait quitter le Tour de Suisse ce vendredi.

Alaphilippe brille avant de jeter l’éponge



Mais son équipe a finalement assuré que le natif de Saint-Amand-Montrond allait participer à ce contre-la-montre et n’a pas fait semblant. Le Français signe le deuxième temps à 40 secondes de la référence établie par Rigoberto Uran et devance de quatorze secondes Gino Mäder et le porteur du maillot jaune Richard Carapaz. L’Equatorien a toutefois vu sa marge en tête du classement général se réduire à peau de chagrin. Le leader de l’équipe Ineos Grenadiers va, en effet, aborder la dernière étape et notamment la montée du Saint-Gothard avec seulement 17 secondes d’avance sur le Colombien quand Maximilian Schachmann, treizième ce samedi, pointe à plus d’une minute du leader du classement général. Ce contre-la-montre a également permis de voir la montée en puissance de Tom Dumoulin qui, alors qu’il n’a repris la compétition qu’au début de ce Tour de Suisse, a signé le cinquième temps à deux secondes de Richard Carapaz. Côté Français, hormis Julian Alaphilippe, Pierre Latour a pris la quatorzième position à un peu plus d’une minute et demie et ne pointe qu’à une quinzaine de secondes du Top 10 du général.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE SUISSE

7eme étape - Disentis Sedrun-Andermatt (23,2km CLM individuel) - Samedi 12 juin 2021

1- Rigoberto Uran (COL/EF Education-Nippo) en 36’02’’

2- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 40’’

3- Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) à 54’’

4- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 54’’

5- Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 56’’

6- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 58’’

7- Domenico Pozzovivo (ITA/Qhubeka-Assos) à 1’00’’

8- Rui Alberto Faria da Costa (POR/UAE Team Emirates) à 1’00’’

9- Soren Kragh Andersen (DAN/DSM) à 1’04’’

10- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 1’05’’

...



Classement général après 7 étapes (sur 8)

1- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) en 20h37’27’’

2- Rigoberto Uran (COL/EF Education-Nippo) à 17’’

3- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 39’’

4- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 1’07’’

5- Jakob Fuglsang (DAN/Astana-Premier Tech) à 1’15’’

6- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) à 3’10’’

7- Domenico Pozzovivo (ITA/Qhubeka-Assos) à 3’16’’

8- Sam Oomen (PBS/Jumbo-Visma) à 3’39’’

9- Rui Alberto Faria da Costa (POR/UAE Team Emirates) à 3’43’’

10- Esteban Chaves (COL/BikeExchange) à 4’29’’

...