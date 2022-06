Tour de Suisse (E6) : Denz arrache la victoire face à Champoussin

Denz frustre Champoussin, Fuglsang toujours leader

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE SUISSE

6em étape - Locarno-Moosalp (179,3km) - Vendredi 17 juin 2022

Classement général après 6 étapes (sur 8)

Clément Champoussin a dû y croire quelques minutes mais la photo-finish a été impitoyable. A l’issue d’une échappée fleuve, le coureur de l’équipe AG2R-Citroën a dû s’avouer vaincu face à Nico Denz au sommet de Moosalp lors de la 6eme étape du Tour de Suisse. Une journée qui a démarré par un coup de tonnerre et l’absence de 29 coureurs dont Aleksandr Vlasov, leader du classement général, en raison d’une large épidémie de coronavirus dans le peloton. Ils n’étaient donc que 94 à prendre le départ à Locarno pour 177,5 kilomètres d’un parcours marqué par deux ascensions Hors Catégorie. Avant même les premières pentes du Nufenenpass (21,6km à 6% de moyenne), une échappée de douze coureurs a pu se former avec Fausto Masnada, Nelson Oliveira, Quentin Pacher, Michael Matthews, Quinn Simmons, Nico Denz ou encore Clément Champoussin. Le peloton, emmené par l’équipe Israel-Premier Tech de Jakob Fuglsang, qui a endossé à la hâte le maillot de leader du classement général avant le départ de l’étape, a tout d’abord laissé faire avec l’écart qui a approché les huit minutes. Toutefois, l’équipe Astana Qazaqstan avait une idée derrière la tête et a haussé le rythme du peloton, qui a alors commencé à se réduire. A l’avant, Dion Smith a été très vite distancé quand Quinn Simmons a profité de l’occasion pour consolider son maillot de leader du classement de la montagne.Profitant de la descente puis de la transition vers l’ascension du Moosalp, l’échappée a pu garder quasiment six minutes d’avance sur un peloton repris en main par Israel-Premier Tech. Une dernière montée qui a vu les ambitions pour la victoire d’étape se révéler. Fausto Masnada, Quinn Simmons et Nico Denz se sont très vite isolés en tête de course, avec l’Italien qui a longtemps semblé le mieux placé pour l’emporter au sommet. Le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a multiplié les accélérations, ce qui a fait décrocher Quinn Simmons. Toutefois, l’allure du duo de tête n’a pas été très intense et à quatre kilomètres du but, Clément Champoussin et José Herrada ont pu faire la jonction, imités par Quinn Simmons dans les 1000 derniers mètres. Ce dernier a profité de la très importante temporisation dans le final pour tenter de surprendre ses adversaires mais sans succès. Un sprint qui a vu Clément Champoussin prendre l’avantage mais, prenant habilement l’intérieur dans le dernier virage, Nico Denz est allé subtiliser la victoire au Français pour à peine plus d’un boyau d’avance quand José Herrada complète le podium. Dans le peloton, si Alexey Lutsenko a tenté de secouer le groupe des favoris, ces derniers se sont essentiellement neutralisés. Geraint Thomas a essayé de faire la cassure dans le final mais sans parvenir à distancer Jakob Fuglsang, qui conserve le maillot de leader.Clément Champoussin (FRA/AG2R-Citroën) mtJosé Herrada (ESP/Cofidis) mtQuinn Simmons (USA/Trek-Segafredo) mtFausto Masnada (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 11’’Quentin Pacher (FRA/AG2R-Citroën) à 1’33’’Roland Thalmann (SUI/Suisse) à 1’46’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 2’14’’Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) à 2’14’’Jakob Fuglsang (DAN/Israel-Premier Tech) à 2’14’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’’Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) à 10’’Neilson Powless (USA/EF Education-Easypost) à 26’’Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 34’’Andreas Leknessund (NOR/DSM) à 46’’Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 49’’Andreas Kron (DAN/Lotto-Soudal) à 1’00’’Domenico Pozzovivo (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 1’07’’Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 1’29’’Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) à 4’36’’