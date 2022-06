Tour de Suisse (E5) : Vlasov prend le pouvoir

Evenpoel et Pinot n'ont pas tenu

Classement de la 5eme étape (Ambri-Novazzano, 193km) - Jeudi 16 juin 2022

Du changement sur le Tour de Suisse ! Alors que Stephen Williams occupait la tête du classement général depuis sa victoire dans la première étape dimanche, il a dû céder son maillot à Aleksandr Vlasov, l'homme de cette journée, qui fait coup double en remportant la 5eme étape et en prenant les commandes de la course. Le Russe de l'équipe Bora-Hansgrohe a devancé au sprint les trois autres coureurs qui étaient parvenus à s'extirper du peloton dans la dernière bosse à Novazzano, Neilson Powless, Jakob Fuglsang et Geraint Thomas. Si le Danois a été le plus entreprenant, avec plusieurs attaques dans le final, il a dû céder face au Russe, plus costaud dans les derniers hectomètres.A partir du 1er juillet, il va participer à son premier Tour de France, et nul doute qu'il fera partie des outsiders, d'autant que son équipe est solide, avec pas moins de quatre Bora-Hansgrohe parmi les onze premiers du classement général, Vlasov comptant 16 secondes d'avance sur Higuita, 28 sur Powless et 1'01 sur Schachmann.Lors de cette 5eme étape, partie sans les Jumbo-Visma, touchés par le covid, l'échappée du jour était composée de Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (TotalEnergies), Johan Jacobs (Movistar), Alexander Kamp (Trek-Segafredo) et Claudio Imhof (Swiss Cycling), qui ont compté jusqu'à 7'37 d'avance. Imhof et Jacobs, puis Turgis, ont lâché à environ 70 kilomètres de l'arrivée, puis c'est Kamp qui a craqué et a laissé seul Dillier à 38 kilomètres de la fin.Leknessund et Fulgsang ont accéléré, ce qui a fait mal à certains coureurs attendus cette semaine, comme Remco Evenepoel (arrivé avec 2'12 de retard) ou Thibaut Pinot (1'49 de retard). Quant au leader, Stephen Williams, cela faisait longtemps qu'il avait rejoint le gruppetto des sprinteurs. Ce sont finalement treize coureurs qui se tenaient en dix secondes sur la ligne d'arrivée, et Aleksandr Vlasov était le plus fort. Il compte six secondes d'avance sur Fuglsang et sept sur Thomas, avant l'étape-reine de vendredi, avec deux cols hors-catégorie au menu.2- Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) mt3- Jakob Fuglsang (DAN/Israël-Premier Tech) mt4- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) mt5- Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) à 5"6- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 6"7- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 6"8- Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) à 6"9- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 6"10- Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 9"...23-...2- Jakob Fuglsang (DAN/Israël-Premier Tech) à 6"3- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 7"4- Andreas Kron (DAN/Lotto-Soudal) à 14"5- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 16"6- Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) à 16"7- Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) à 28"8- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 40"9- Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 43"10- Andreas Leknessund (DAN/DSM) à 44"...21-...