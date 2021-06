Tour de Suisse (E4) : Victoire d'étape pour Bissegger, le maillot jaune conservé par van der Poel

Décidément, sur ce Tour de Suisse 2021, quand ce n’est pas Mathieu van der Poel, c’est un coureur helvétique qui s’impose. En effet, alors que le Néerlandais s’est imposé coup sur coup lors des 2eme et 3eme étape, Stefan Bissegger a pris exemple sur son compatriote Stefan Küng et a pu lever les bras à Gstaad, lieu d’arrivée de la 4eme étape. Un quatrième jour de course qui a débuté par un coup de théâtre. Après avoir décelé un cas de coronavirus dans son encadrement, la formation Intermarché-Wanty Gobert Matériaux a décidé de quitter la course au titre du principe de précaution. A l’entame des 171 kilomètres au programme, les tentatives d’échappées se sont multipliées. Tout d’abord, Michael Schär et Simon Pellaud ont tenté leur chance mais sans grande réussite. Un quatuor formé à l’initiative de James Piccoli n’a pas connu plus de réussite. En fait, il a fallu attendre près de 80 kilomètres pour voir l’échappée du jour se former.

Le peloton a trop laissé faire

En effet, à un peu moins de 100 kilomètres de l’arrivée, un trio composé du Français Benjamin Thomas, de l’Américain Joseph Rosskopf et du Suisse Joel Suter a pris quelques secondes d’avance sur le peloton. Dans un second temps, Stefan Bissegger s’est isolé pour tenter de faire la jonction, avec succès. Ce quatuor a su parfaitement collaborer sur un parcours dénué de difficultés et prendre près de sept minutes d’avance à 60 kilomètres de l’arrivée. C’est à ce moment que l’équipe Alpecin-Fenix s’est mise en route pour tenter de maintenir l’échappée sous contrôle, avec le soutien de formations telles Cofidis puis Movistar. Si l’écart retombe assez rapidement aux environs de six minutes, la baisse n’a pas été suffisamment franche et rapide pour convaincre certaines équipes de continuer l’effort. A une trentaine de kilomètres du but, l’équipe Movistar a fait rideau et laissé l’écart repartir nettement à la hausse. A partir de là, il était certain que l’échappée allait jouer la victoire d’étape. Seule difficulté du jour avec un sommet à une dizaine de kilomètres de l’arrivée, la montée du Saanenmöser a vu les ambitieux se dévoiler en tête de course.

Thomas a tenté, Bissegger était le plus fort

En effet, à seize kilomètres du but, c’est Joseph Rosskopf qui a dévoilé le premier son jeu mais Benjamin Thomas fait la jonction avec Stefan Bissegger dans la roue. Joel Suter n’a pas suivi mais, au train, il n’est pas passé loin de revenir. Toutefois, à 500 mètres du sommet, Benjamin Thomas a placé une accélération pour tenter de basculer seul ans que cela ne fonctionne. Dans la descente, le trio est resté soudé avant de s’expliquer dans la dernière ligne droite. A 200 mètres de la ligne d’arrivée, Stefan Bissegger a lancé le sprint et n’a jamais été déborder pour signer une belle victoire d’étape devant Benjamin Thomas et Joseph Rosskopf. Le Suisse a alors patienté pour savoir s’il allait s’emparer du maillot jaune mais le peloton, avec Mathieu van der Poel bien au chaud et dont le sprint a été réglé par Edward Theuns, a coupé la ligne un peu plus de cinq minutes plus tard. Un écart insuffisant pour voir le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix être dépossédé de la première place.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE SUISSE

4eme étape - Sankt Urban-Gstaad (171km) - Mercredi 9 juin 2021

1- Stefan Bissegger (SUI/EF Education-Nippo) en 3h46’21’’

2- Benjamin Thomas (FRA/Groupama-FDJ) mt

3- Joseph Rosskopf (USA/Rally Cycling) mt

4- Joel Suter (SUI/Suisse) à 23’’

5- Edward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) à 5’16’’

6- Sebastian Molano (COL/UAE Team Emirates) à 5’16’’

7- Omar Fraile (ESP/Astana-Premier Tech) à 5’16’’

8- Mike Teunissen (PBS/Jumbo-Visma) à 5’16’’

9- Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) à 5’16’’

10- Michael Matthews (AUS/BikeExchange) à 5’16’’

...



Classement général après 4 étapes (sur 8)

1- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) en 12h40’51’’

2- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 1’’

3- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 4’’

4- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 6’’

5- Mattia Xattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 13’’

6- Ivan Garcia Cortina (ESP/Movistar) à 16’’

7- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 17’’

8- Neilson Powless (USA/EF Education-Nippo) à 29’’

9- Andreas Kron (DAN/Lotto-Soudal) à 37’’

10- Stefan Bissegger (SUI/EF Education-Nippo) à 38’’

...