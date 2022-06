Tour de Suisse (E4) : Impey l'emporte au sprint, Williams toujours leader

Impey tout en puissance

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE SUISSE

4eme étape - Granges-Brunnen (190,8km) - Mercredi 15 juin 2022

Classement général après 4 étapes (sur 8)

Daryl Impey a su sortir de sa boîte au bon moment. Le sprinteur sud-africain de l’équipe Israel-Premier Tech s’est montré le plus fort à Brunnen pour remporte la 4eme étape du Tour de Suisse. Sur un parcours de 190,8km marqué par deux difficultés, les candidats à l’échappée ont été nombreux et le bon coup du jour a mis près de 20 kilomètres à se constituer. Matthew Holmes, Markus Hoelgaard et Jimmy Janssens ont reçu un bon de sortie. Profitant d’un tempo modéré mis en place par les équipe Bahrain Victorious et Ineos Grenadiers, ce trio a pu prendre jusqu’à cinq minutes d’avance avec un peu plus de 150 kilomètres à parcourir. Toutefois, les équipes intéressées par la victoire d’étape ont très vite embrayé pour serrer la bride du groupe de tête. Movistar, EF Education-Easypost ou encore Movistar se sont relayés en tête du peloton pour réduire progressivement le retard du peloton sur les échappés. A l’entame des 70 derniers kilomètres, la différence entre les deux groupes s’est stabilisée juste en-dessous de deux minutes.Toutefois, à l’approche de la montée de Sattel, dont le sommet était situé à quinze kilomètres du but, le tempo a une nouvelle fois augmenté et c’est dans les premières pentes de cette ascension que l’échappée a fini par être rattrapée. Dès lors, Gianluca Brambilla puis un duo composé de Marc Hirschi et Jakob Fuglsang ont tenté leur chance dans la montée. Sébastien Reichenbach, quant à lui, a basculé en tête mais sans parvenir à faire le trou. Le coureur suisse a été absorbé à neuf kilomètres du but, ouvrant la porte à un sprint massif. Après sa mésaventure de la deuxième étape, Alberto Bettiol a été parfaitement lancé par ses coéquipiers de l’équipe EF Education-Easypost mais l’Italien a été déposé dans les 150 derniers mètres par Daryl Impey. Le Sud-Africain s’impose avec moins d’une demi-roue d’avance sur Michael Matthews, qui a démarré son effort trop tard, quand Søren Kragh Andersen termine troisième à un peu plus d’une longueur. Un temps distancé dans la montée de Sattel, Stephen Williams a pu finir avec le peloton et conserve le maillot jaune de leader du Tour de Suisse.Michael Matthews (AUS/BikeExchange-Jayco) mtSøren Kragh Andersen (DAN/DSM) mtAlberto Bettiol (ITA/EF Education-Easypost) mtTom Pidcock (GBR/Ineos Grenadiers) mtAlex Aranburu (ESP/Movistar) mtFelix Grossschartner (AUT/Boa-Hansgrohe) mtGianluca Brambilla (ITA/Trek-Segafredo) mtMathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) mt- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) mtAndreas Kron (DAN/Lotto-Soudal) à 6’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 7’’Andreas Leknessund (DAN/DSM) à 7’’Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 10’’Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) à 10’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 10’’Jakob Fuglsang (DAN/Israel-Premier Tech) à 10’’Alexandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 10’’- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 10’’Clément Berthet (FRA/AG2R-Citroën) à 34’’