Tour de Suisse (E3) : Sagan, enfin !

Bissegger a tenté, Pinot a lâché

WORLD TOUR / TOUR DE SUISSE

Classement de la 3eme étape (Aesch-Grenchen, 177km) - Mardi 14 juin 2022

Classement général après 3 étapes (sur 8)

Il aura fallu attendre presque une demi-saison, mais Peter Sagan tient enfin sa première victoire sous les couleurs de TotalEnergies. Recruté à l'intersaison par la formation française, l'ancien triple champion du monde avait galéré ces derniers mois, la faute notamment au covid qui avait grandement perturbé sa préparation.Mais l'attente est enfin terminée. Ce mardi, lors de la troisième étape du Tour de Suisse, le coureur de 32 ans a signé sa première victoire depuis septembre 2021. Très bien emmené par son équipe, il a conclu en s'imposant en force du côté de Granges, devant Bryan Coquard et Alexander Kristoff. Il s'agit de la 120eme victoire de sa carrière, sa 18eme sur le Tour de Suisse, une course qu'il apprécie tout particulièrement.Cette étape, a priori la dernière réservée aux sprinteurs, a été marquée par la longue échappée de six hommes : Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Joseph Rosskopf (Rally), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) et Matthias Reutimann (Vorarlberg). Bissegger a tenté de partir seul à 41 kilomètres de l'arrivée, mais Simmons a suivi, et le Suisse, spécialiste du contre-la-montre, a remis ça neuf kilomètres plus tard. Cette fois, il est parti seul, mais il a été repris à 14 kilomètres de la ligne. La victoire s'est donc jouée au sprint, et Sagan était le plus fort.Clément Berthet est le premier Français. Il est 13eme à 34 secondes. Thibaut Pinot a quant à lui dit adieu à la victoire finale en perdant trois minutes. Mais c'est peut-être pour mieux pouvoir attaquer ces prochains jours, qui seront plus montagneux ? Mercredi, un col de deuxième catégorie sera au programme, à 16 kilomètres de l'arrivée.2-3- Alexander Kristoff (NOR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt4- Thomas Pidcock (GBR/Ineos Grenadiers) mt5- Alex Aramburu (ESP/Movistar) mt6- Matteo Trentin (ITA/UAE Emirates) mt7- Cees Bol (PBS/DSM) mt8- Michael Matthews (AUS/BikeExchange-Jayco) mt9- Michael Teunissen (PBS/Jumbo-Visma) mt10- Alberto Bettiol (ITA/EF Education-EasyPost) mt...Andreas Kron (DAN/Lotto-Soudal) à 6’’Andreas Leknessund (NOR/DSM) à 7″Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 7"Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 10’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 10’’Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) à 10’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 10″Jakob Fuglsang (DAN/Israel-Premier Tech) à 10"Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 10"