Tour de Suisse (E3) : Deuxième succès de suite et maillot de leader pour Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel est insatiable sur le Tour de Suisse ! Vainqueur en puissance de la 2eme étape de l’épreuve ce lundi, le Néerlandais a dominé le sprint qui est venu conclure l’étape tracée entre Lachen et Pfaffnau sur 182,1km. Une 3eme étape qui a d’abord été lancée par une échappée de trois coureurs dont le Français Rémy Rochas. Un trio qui a été très rapidement complété par Matthias Frank et qui a pris jusqu’à quatre minutes d’avance sur un peloton qui a laissé filer. Si l’écart s’est maintenu jusqu’au premier passage sur la ligne d’arrivée, avec 45 kilomètres encore à parcourir, l’allure du peloton s’est très rapidement réhaussée, ce qui a provoqué des chutes et des cassures, avec notamment Gino Mäder et Omar Fraile qui ont été piégés avant de pouvoir faire la jonction. Ce changement de rythme a fait baisser de manière très importante l’avance du quatuor de tête, ensuite devenu un trio quand Claudio Imhof a lâché dans les premières pentes de la Côte de Rütsch, dernière difficulté du jour.

Van der Poel et Alaphilippe ont dynamité la course

Alors que tout semblait en place pour un sprint massif, cette montée a vu Mathieu van der Poel passer à l’attaque à 25 kilomètres de l’arrivée. Ne voulant pas laisser partir le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix, Julian Alaphilippe a suivi avant de contrer. Un mouvement qui a permis à un petit groupe, avec également Richard Carapaz ou Esteban Chaves, de se détacher. Alors que Rémy Rochas, dernier rescapé de l’échappée, a été rattrapé, le champion du monde a confirmé qu’il avait une idée derrière la tête en plaçant un deuxième démarrage. Toutefois, la réaction de l’équipe Ineos Grenadiers a mis fin à la tentative du coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step. Mais, alors que le peloton s’est reformé, les initiatives se sont multipliées avec Anthony Turgis, Pierre Latour ou encore Marc Soler qui se sont montrés… sans grande réussite. Ivan Garcia Cortina, pour sa part, a eu un peu plus de réussite.

Van der Poel était trop fort

Le coureur de l’équipe Movistar a profité d’une certaine désorganisation du peloton pour placer un démarrage à neuf kilomètres de l’arrivée. L’Espagnol a très vite pris une quinzaine de secondes d’avance sur le peloton. La réaction n’a pas tardé avec les équipes BikeExchange et Alpecin-Fenix qui ont pris en main la chasse. Dries Devenyns a également tenté sa chance en accélérant en tête de peloton mais sans grande réussite. Ivan Garcia Cortina a résisté autant qu’il a pu mais il a dû s’avouer vaincu sous la flamme rouge, ouvrant la voie à un sprint. Avec Michael Matthews dans la roue, Mathieu van der Poel a fait l’effort à 200 mètres de la ligne d’arrivée et n’a pas été repris. En effet, Julian Alaphilippe a tenté de suivre le Néerlandais mais ne prend que la troisième place derrière Christophe Laporte. Au jeu des bonifications, Mathieu van der Poel dépossède Stefan Küng du maillot de leader pour une seconde devant Julian Alaphilippe et quatre par rapport au coureur suisse.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE SUISSE

3eme étape - Lachen-Pfaffnau (182,1km) - Mardi 8 juin 2021

1- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) en 4h24’26’’

2- Christophe Laporte (FRA/Cofidis) mt

3- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) mt

4- Michael Matthews (AUS/BikeExchange) mt

5- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) mt

6- Alexander Kamp (DAN/Trek-Segafredo) mt

7- Tiesj Benoot (BEL/DSM) mt

8- Omar Fraile (ESP/Astana-Premier Tech) mt

9- Anthony Turgis (FRA/Total Direct Energie) mt

10- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) mt

...



Classement général après 3 étapes (sur 8)

1- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) en 8h49’14’’

2- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 1’’

3- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 4’’

4- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 6’’

5- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 13’’

6- Ivan Garcia Cortina (ESP/Movistar) à 16’’

7- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 17’’

8- Neilson Powless (USA/EF Education-Nippo) à 29’’

9- Andreas Kron (DAN/Lotto-Soudal) à 37’’

10- Rigoberto Uran (COL/EF Education-Nippo) à 39’’

...