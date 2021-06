Tour de Suisse (E2) : Van der Poel gagne l'étape, Alaphilippe à une seconde du maillot jaune

L'attaque de van der Poel a été la plus tranchante

WORLD TOUR / TOUR DE SUISSE

Classement de la 2eme étape (Neuhausen am Rheinfall - Lachen, 178km) - Lundi 7 juin 2021

Classement général après 2 étapes (sur 8)

Absent des pelotons depuis deux mois et sa deuxième place sur le Tour des Flandres, Mathieu van der Poel fait son retour cette semaine à l’occasion du Tour de Suisse, en guise de préparation à son tout premier Tour de France. Et le Néerlandais de 26 ans en a profité pour décrocher sa cinquième victoire de la saison, lors de la deuxième étape.Les autres coureurs sont arrivés par petits groupes, Wout Poels (Bahrain-Victorious) prenant la troisième place, devant un groupe de six dans lequel se trouvait notamment le champion du monde Julian Alaphilippe. Le maillot jaune Stefan Küng, vainqueur du chrono inaugural dimanche, a terminé 22 secondes de van der Poel, mais conserve sa première place, pour une seconde sur Alaphilippe et deux sur Schachmann, le double vainqueur de Paris-Nice, spécialiste des courses huit jours.Cette étape pluvieuse entrecoupée de trois cols de deuxième catégorie a été marquée par la longue échappée de Claudio Imhof (équipe nationale suisse), Matteo Dal-Cin (équipe nationale suisse), Tom Bohli (Cofidis) et Nicolas Zukowsky (Rally Cycling), qui ont compté jusqu’à 5’30 d’avance.Imhof a rejoint Bohli, qui a été repris par le premier peloton à 18 kilomètres de l’arrivée. Et Imhof a été repris à son tour à 9 kilomètres de la ligne, juste après une accélération de Julian Alaphilippe. Chaque élément du premier peloton a tenté sa chance tour à tour (Dunbar, Carapaz, Cortina, Vuillermoz…), et c’est finalement l’attaque de van der Poel qui s’est avérée la plus tranchante. Mardi, la troisième étape aura un profil quasi-similaire, avec deux cols de troisième catégorie dans la deuxième partie.2- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 1"3- Wout Poels (PBS/Bahrain-Victorious) à 3"4- Marc Hirschi (SUI/UAE Emirates) à 4"5- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 4"6- Michael Woods (CAN/Israël Start-Up Nation) à 4"7-8- Jakob Fuglsang (DAN/Astana - Premier Tech) à 4"9- Andreas Kron (DAN/Lotto Soudal) à 4"10-...2-3- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 2"4- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) à 6"5- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-QuickStep) à 12"6- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 13"7- Neilson Powless (USA/EF Education-Nippo) à 25"8- Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) à 30"9- Andreas Kron (DAN/Lotto Soudal) à 33"10- Gonzalo Serrano Rodriguez (ESP/Movistar) à 34"...