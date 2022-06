Tour de Suisse (E1) : Williams premier leader après sa victoire au sprint

Stephen Williams lance le Tour de Suisse sur les chapeaux de roues. Disputée sur un circuit long de 43,7 kilomètres autour de Küsnacht et parcouru à quatre reprises, cette première étape a été très vite animée. En effet, un groupe de sept coureurs avec notamment Casper Pedersen, Chad Haga ou encore Quinn Simmons a pris le large, l’écart atteignant un maximum de quatre minutes d’avance. Brent Van Moer a essayé de faire la jonction au début de cette échappée mais le Belge a dû s’avouer vaincu après une dizaine de kilomètres de « chasse-patate ». Très vite, les équipes Bora-Hansgrohe, Quick-Step Alpha Vinyl, BikeExchange-Jayco et EF Education-Easypost ont pris en charge l’allure du peloton pour le ramener sous les trois minutes de retard au deuxième passage sur la ligne d’arrivée. Une situation qui s’est alors longtemps stabilisée, avec comme seul événement notable le coureur de l’équipe Groupama-FDJ Lewis Askey qui a été distancé dans l’avant-dernier tour de course. Jay Vine et Johan Jacobs ont subi le même sort à l’entame des 30 derniers kilomètres et alors que le peloton, ayant nettement haussé l’allure, est revenu à 30 secondes.

Williams a saisi sa chance

La quatrième et dernière ascension du Pfannenstiel, dont le sommet était situé à 19 kilomètres du but, a vu Simon Vitzthum, Chad Haga et Casper Pedersen mettre leurs dernières forces dans la bataille face à un peloton qui n’est pas resté placide très longtemps. En effet, sous l’impulsion de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl, l’échappée a été reprise au pied du Küsnachter Berg, dernière difficulté du jour. Une ascension qui a tout d’abord vu Stefan Küng placer un démarrage, imité par Jakob Fuglsang. Si Remco Evenepoel a pu résister, Thibaut Pinot a perdu du terrain sur la tête de course. Dans le final, un groupe réduit à une quinzaine de coureurs s’est détaché pour jouer la victoire d’étape. Remco Evenepoel a tenté de partir à la flamme rouge avec Aleksandr Vlasov, sans toutefois tromper la vigilance de Jakob Fuglsang et Adam Yates. Le sprint est alors devenu inévitable et, à ce petit jeu, c’est Stephen Williams qui s’est montré le plus fort. Le coureur de l’équipe Bahrain Victorious devance Maximilian Schachmann et Andreas Kron pour enfiler le premier maillot de leader du Tour de Suisse.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE SUISSE

1ere étape - Küsnacht-Küsnacht (177,6km) - Dimanche 12 juin 2022

1- Stephen Williams (GBR/Bahrain Victorious) en 4h16’51’’

2- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) mt

3- Andreas Kron (DAN/Lotto-Soudal) mt

4- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) mt

5- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana Qazaqstan) mt

6- Ilan Van Vilder (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) mt

7- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) mt

8- Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) mt

9- Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) mt

10- Domenico Pozzovivo (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt

…



Classement général après 1 étape (sur 8)

1- Stephen Williams (GBR/Bahrain Victorious) en 4h16’41’’

2- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 4’’

3- Andreas Kron (DAN/Lotto-Soudal) à 6’’

4- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) à 10’’

5- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana Qazaqstan) à 10’’

6- Ilan Van Vilder (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 10’’

7- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 10’’

8- Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) à 10’’

9- Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 10’’

10- Domenico Pozzovivo (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 10’’

…