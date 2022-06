La troisième fois déjà pour Jumbo-Visma



Team Jumbo-Visma will not appear at the start of the fifth stage of the Tour de Suisse today.



Despite all precautions, corona has crept into the team again.



A mi-parcours, la formation néerlandaise comme Yates ont été contraints de se retirer. Avant le départ de la 5eme étape, ce jeudi entre Ambri et Novazzano, les Jaune et Noir ont annoncé dans un communiqué queJumbo-Visma, qui avait aligné Rohan Dennis, Robert Gesink, Pascal Eenkhoorn, Sepp Kuss, Sam Oomen, Timo Roosen et Mike Teunissen au départ de ce Tour de Suisse, n'a en revanche"Nous ne révélerons pas qui a été infecté par le Covid, et pour l'instant, la situation n'a aucune conséquence sur notre pré-sélection pour le Tour de France, nous allons attendre de voir ce qu'il va se passer dans les prochains jours", a annoncé la formation de Sepp Kuss, qui apparaissait à la 7eme place du classement général à dix secondes du leader britannique Stephen Williams (Bahrain-Victorious) à l'aube de cette 5eme étape que les Néerlandais ne disputeront donc pas, pas plus que Yates, qui souffrait de légers symptômes, a annoncé son équipe dans un communiqué.Jumbo-Visma a par ailleurs précisé qu'elle continuait d'"d'effectuer des tests quotidiens sur les coureurs et les membres de staff afin qu'un cas positif puisse être isolé le plus rapidement possible" et que "l'utilisation de masques, de colonnes de purification d'air et de chambres individuelles est encore une pratique courante au sein de la formation". Une formation surtout coutumière du fait, dans la mesure oùJumbo-Visma avait déjà vécu pareille mésaventure lors du Giro 2020 et cette saison, sur le Tour de Valence. Vous avez dit malédiction.