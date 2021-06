Tour de Slovénie : Pogacar, évidemment

Si Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) s'est adjugé au sprint sa deuxième victoire de la semaine dimanche, en conclusion du Tour de Slovénie, les honneurs principaux reviennent bien sûr à Tadej Pogacar. Après avoir mis tout le monde d'accord dès la deuxième étape jeudi, pour la première journée de montagne, le vainqueur du Tour de France n'avait plus qu'à gérer tranquillement afin de s'imposer à domicile, pour la première fois de sa carrière.



C'est la neuvième fois qu'un Slovène remporte son Tour national, la première depuis Primoz Roglic en 2018. Ce dernier était absent cette année, au contraire donc de Roglic qui était venu s'affûter pour défendre son titre sur le Tour (départ de Bretagne dans deux semaines). A 22 ans, Pogacar succède au palmarès à son coéquipier Diego Ulissi (UAE Team Emirates), qui a pris cette année la deuxième place à 1'21". Matteo Sobrero (Astana), autre Italien, termine troisième à 1'35", et le quatrième Rafal Majka - autre coéquipier de Pogacar - finit lui à plus de deux minutes (+2'08").



Il n'y avait donc tout simplement pas photo, le jeune héros national reçoit sa réplique de la plus ancienne roue en bois (qui récompense le vainqueur du Tour de Slovénie) tout en raflant également le classement de la montagne. Pogacar n'avait pas couru depuis sa victoire à Liège-Bastogne-Liège et confirme donc son excellente forme, lui qui avait préféré délaisser le Critérium du Dauphiné pour s'engager en Slovénie. Il n'y avait pas de coureur français, ni d'équipe tricolore engagée sur la course, mais rendez-vous est évidemment pris dans quinze jours pour croiser le fer avec nos plus illustres représentants.