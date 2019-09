Tour de Slovaquie: Lampaert prend les commandes

Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step) s’est placé en tête du Tour de Slovaquie après la première journée de course ce mercredi autour de Barjelov.

Le Belge s’est d’abord classé 10e le matin de l’étape inaugurale en ligne de 138 km, remportée au sprint par Alexander Kristoff. Le Norvégien du Team Emirates a totalement dominé le final pavé, créant un écart conséquent avec les coéquipiers de Lampaert, Michael Mörköv and Elia Viviani. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) termine 5e.

Puis le champion de Belgique du contre-la-montre en 2017 s’est classé deuxième de l’effort individuel l’après-midi sur une courte distance de 8,1km, seulement devancé de 3 secondes par le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) en 9’03.

@yveslampaert from @deceuninck_qst is the new leader of the race ☺️ For more podium photos please visit our official web https://t.co/kYPEvLlDiA pic.twitter.com/OTUHy8IuOF