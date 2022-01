Tour de San Juan : L'édition 2022 annulée ?

Suite à l'annulation de longue date (pour cause des restrictions de voyage et quarantaine dues à la pandémie de coronavirus) du Tour Down Under en Australie, qui lance traditionnellement la saison World Tour au mois de janvier (il pourrait toutefois être organisé à l'automne), le Tour de San Juan, en Argentine, devait être l'occasion de voir certains cadors en découdre pour la première fois en 2022. Même si cette course de huit étapes ne figure pas au calendrier World Tour, elle s'est fait une place au calendrier ces dernières années, avec notamment Bauke Mollema, Oscar Sevilla, Winner Anacona et Remco Evenepoel comme derniers vainqueurs. Mais en 2022, il y a de grandes chances que le Tour de San Juan soit annulé, a priori en raison de la pandémie. C'est en tout cas ce que révèle La Gazzetta dello Sport ce dimanche. Le quotidien sportif affirme que l'annulation devrait être officialisée lundi par les organisateurs. L'épreuve était prévue du 30 janvier au 6 février autour de cette ville située dans l'ouest de l'Argentine, non loin de la frontière chilienne.

Une grosse équipe Ineos était prévue à San Juan

Parmi les coureurs attendus à la fin du mois, on retrouve Peter Sagan (TotalEnergies), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Elia Viviani (Ineos Grenadiers) ou encore Daniel Martinez (Ineos Grenadiers). Ces coureurs vont devoir trouver une course de remplacement (pourquoi pas l’Etoile de Bessèges ou le Tour de la Communauté de Valence, qui se déroulent toutes deux du 2 au 6 février ?) ou retourner à l’entraînement avant de débuter véritablement leur saison 2022.