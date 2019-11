Tour de San Juan : Alaphilippe, Sagan et Evenepoel seront là

Joli plateau sur le Tour de San Juan 2020 ! Les organisateurs de cette épreuve argentine, qui se déroulera du 26 janvier au 2 février prochain, ont annoncé ce lundi la présence de Julian Alaphilippe, Peter Sagan et Remco Evenepoel. Ces trois coureurs étaient déjà présents en 2019 (il s’agissait même de la première course professionnelle d’Evenepoel, né en 2000 et qui a ensuite remporté le Tour de Belgique et la Clasica San Sebastian), et avaient terminé respectivement deuxième, neuvième et cinquantième du classement général. Six équipes World Tour seront présentes sur le Tour de San Juan : Bora-Hansgrohe, Deceuninck-QuickStep, UAE Emirates, Israel Cycling Academy, Cofidis et l’équipe Movistar du tenant du titre Winner Anacona.