Tour de Romandie (Prologue) : Hayter s'impose devant Dennis et Grossschartner

Le bon coup de Thomas

TOUR DE ROMANDIE

Classement du prologue (Lausanne - Lausanne, 5,12km) - Mardi 26 avril 2022

Rémi Cavagna (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 17"

Classement général (après 1 étape sur 6)

Rémi Cavagna (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 17"

Ethan Hayter était le plus fort. Ce mardi, le Britannique, pensionnaire de la formation Ineos Grenadiers, s'est adjugé le prologue de la 75eme édition du Tour de Romandie, long de 5,12 kilomètres et disputé du côté de Lausanne. Il s'agit de son tout premier succès en World Tour.de leader du classement général, a devancé l'Australien Rohan Dennis, pensionnaire de la formation Jumbo-Visma, et l'Autrichien Felix Grossschartner, pensionnaire de la formation Bora-Hansgrohe.Tenant du titre, le Britannique Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) se place déjà comme l'un des favoris à sa propre succession, puisqu'il termine quatrième de ce fameux prologue.Derrière, d'autres potentiels favoris à la victoire finale n'ont pas forcément été au rendez-vous. C'est notamment le cas du Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), qui accuse un retard de 34 secondes, à l'arrivée.2- Rohan Dennis (AUS/Jumbo-Visma) à 4"3- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 10"4- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 10"5- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 13"6- Matteo Sobrero (ITA/BikeExchange-Jayco) à 13"7- Ethan Vernon (GBR/Quick-Step Alpha Vinyl) à 14"8- Georg Steinhauser (ALL/EF Education-EasyPost) à 14"9- Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) à 14"10- Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 14"...17-...2- Rohan Dennis (AUS/Jumbo-Visma) à 4"3- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 10"4- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 10"5- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 13"6- Matteo Sobrero (ITA/BikeExchange-Jayco) à 13"7- Ethan Vernon (GBR/Quick-Step Alpha Vinyl) à 14"8- Georg Steinhauser (ALL/EF Education-EasyPost) à 14"9- Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) à 14"10- Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 14"...17-...