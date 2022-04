Tour de Romandie (E4) : L'étape-reine pour Higuita devant Vlasov, Dennis toujours leader

L’équipe Bora-Hansgrohe a frappé fort ce samedi à Zinal. A l’occasion de l’avant-dernière étape du Tour de Romandie, la formation allemande a signé un doublé avec Sergio Higuita qui a devancé sur la ligne Aleksandr Vlasov. Une étape-reine longue de 180,1 kilomètres entre Aigle et Zinal, avec six montées répertoriées, a très vite pris vie avec un groupe de cinq coureurs dont Toms Skujins ou Harm Vanhoucke qui a creusé un premier écart. Très vite, un deuxième groupe autour de Quinten Hermans et Ivo Oliveira s’est formé en contre. Une fois le regroupement effectué, ce sont pas moins de douze coureurs qui ont formé l’échappée du jour. L’écart a très vite gonflé alors que Nans Peters, à contre-temps, n’a pas su attraper le bon wagon et a vu sa tentative de contre très vite s’avérer vaine. Si la succession d’ascensions a mis à mal la cohésion de l’échappée, elle a longtemps su garder son unité face à un peloton qui a joué au chat et à la souris avec les fuyards. Mais, à 80 kilomètres du but, le groupe de tête a finalement commencé à se déliter avec seuls Toms Skujins, James Knox, Oscar Rodriguez, Ion Izagirre et Harm Vanhoucke qui ont tenu le rythme.

Higuita a eu raison d’anticiper

Nils Brun a un temps fait la jonction avant d’exploser. Derrière, l’équipe Jumbo-Visma a haussé l’allure et réduit l’écart. Les dernières pentes ont fini d’achever le groupe de tête, dont les derniers survivants ont été repris à neuf kilomètres de l’arrivée. C’est alors qu’Einer Rubio a tenté sa chance en solitaire. Le coureur de l’équipe Movistar a alors pris une quinzaine de secondes d’avance sur le groupe des favoris mais le Colombien a vu son effort ne pas aller jusqu’au bout. Les accélérations du champion d’Australie Lucas Plapp ont eu raison d’Einer Rubio à moins de 500 mètres de la ligne d’arrivée. Sergio Higuita, de son côté, a pris le risque de lancer le sprint à distance. Le champion de Colombie a résisté au retour de son coéquipier Aleksandr Vlasov, qui a finalement laissé la victoire à Sergio Higuita alors que Juan Ayuso complète le podium. Alors que ce Tour de Romandie va se conclure ce dimanche par un contre-la-montre en côte, Rohan Dennis conserve le maillot de leader avec 15 secondes d’avance sur Juan Ayuso et 18 sur Aleksandr Vlasov. Spécialiste de l’exercice, le coureur de l’équipe Jumbo-Visma va devoir se battre pour aller chercher la victoire finale.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE ROMANDIE

4eme étape - Aigle-Zinal (180,1km) - Samedi 30 avril 2022

1- Sergio Andres Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) en 4h58’52’’

2- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) mt

3- Juan Ayuso Pesquera (ESP/UAE Team Emirates) mt

4- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) mt

5- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) mt

6- Michael Woods (CAN/Israel-Premier Tech) mt

7- Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) mt

8- Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) mt

9- Simon Geschke (ALL/Cofidis) mt

10- Carlos Verona Quintanilla (ESP/Movistar) mt

…



Classement général après 5 étapes (sur 6)

1- Rohan Dennis (AUS/Jumbo-Visma) en 17h27’01’’

2- Juan Ayuso Pesquera (ESP/UAE Team Emirates) à 15’’

3- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 18’’

4- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 25’’

5- Lucas Plapp (AUS/Ineos Grenadiers) à 30’’

6- Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) à 32’’

7- Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 37’’

8- Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) à 41’’

9- Simon Geschke (ALL/Cofidis) à 42’’

10- Steff Cras (BEL/Lotto-Soudal) à 42’’

…

14- Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 55’’

…