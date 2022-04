Tour de Romandie (E3) : Bevin l'emporte et se rapproche au général

Patrick Bevin a su sortir de sa boîte au bon moment. A l’issue d’un sprint court, le Néo-Zélandais s’est offert la 3eme étape du Tour de Romandie. Sur un parcours long de 165,1km tracé autour de Valbroye, c’est tout d’abord un trio composé de Thomas Champion, Carlos Garcia Pierna et Filippo Colombo qui a tenté de fausser compagnie au peloton mais sans aucune réussite. C’est finalement après une vingtaine de kilomètres de course que le bon coup de la journée a pu se constituer. Aux côtés de Krists Neilands, le champion de France Rémi Cavagna et son compatriote Nans Peters se sont lancés dans l’aventure. Alors que l’équipe Jumbo-Visma a assuré le tempo du peloton pour son leader Rohan Dennis, l’échappée a vu son avance grandir pour atteindre un peu plus de quatre minutes. Toutefois, la donne a changé à l’approche des 60 derniers kilomètes, quand l’équipe Ineos Grenadiers s’est mise en ordre de marche afin de favoriser les chances d’Ethan Hayter dans le cas d’une arrivée groupée.

Bevin a surpris Hayter et Dennis

Très rapidement, l’avance du trio de tête a fondu, passant sous la minute à un peu moins de 30 kilomètres de l’arrivée. C’est dans l’avant-dernière difficulté du jour, la montée de Dompierre, que l’échappée a pris fin. Alors que Krists Neilands et Rémi Cavagna se sont résignés et ont réintégré le peloton, Nans Peters s’est lancé dans un dernier baroud d’honneur… qui n’a pas tenu plus d’un kilomètre. Le final de l’étape, marqué par la montée de Sédeilles, a tout d’abord vu Carlos Verona s’isoler en tête de course puis Marc Hirschi tenter de fausser compagnie à ce qu’il restait du peloton, sans grande réussite. Dans la descente menant au dernier kilomètre, Rein Taaramäe s’est ménagé quelques secondes d’avance mais son effort a pris fin à 500 mètres de la ligne d’arrivée. A la sortie du dernier virage, Patrick Bevin a lancé son sprint et surpris Ethan Hayter, parfaitement placé par ses coéquipiers de l’équipe Ineos Grenadiers. Le Néo-Zélandais devance le Britannique sur la ligne alors que Rohan Dennis prend la troisième place mais perd un peu de terrain sur le vainqueur du jour, qui remonte à la deuxième place du classement général avec un retard de quatorze secondes.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE ROMANDIE

3eme étape - Valbroye-Valbroye (165,1km) - Vendredi 29 avril 2022

1- Patrick Bevin (NZL/Israel-Premier Tech) en 3h53’27’’

2- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) mt

3- Rohan Dennis (AUS/Jumbo-Visma) mt

4- Dion Smith (NZL/BikeExchange-Jayco) mt

5- Quinten Hermans (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt

6- Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) mt

7- Finn Fischer-Black (NZL/UAE Team Emirates) mt

8- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) mt

9- Nikias Arndt (GBR/DSM) mt

10- Mikkel Honore (DAN/Quick-Step Alpha Vinyl) mt

…

18- Quentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) mt

…



Classement général après 4 étapes (sur 6)

1- Rohan Dennis (AUS/Jumbo-Visma) en 12h28’06’’

2- Patrick Bevin (NZL/Israel-Premier Tech) à 14’’

3- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 18’’

4- Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) à 22’’

5- Dylan Teuns (BEL/Bahrain Victorious) à 22’’

6- Juan Ayuso Pesquera (ESP/UAE Team Emirates) à 22’’

7- Mikkel Honore (DAN/Quick-Step Alpha Vinyl) à 22’’

8- Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates) à 25’’

9- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 27’’

10- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) à 28’’

…

14- Julien Bernard (FRA/Trek-Segafredo) à 28’’

…