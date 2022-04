Tour de Romandie (E2) : Teuns remet ça !

Cavagna a tenté sa chance

WORLD TOUR / TOUR DE ROMANDIE

Classement de la 1er étape (La Grande Beroche - Romont, 178km) - Mercredi 27 avril 2022

Classement général (après 1 étape sur 5)

Dylan Teuns n'avait rien gagné depuis juillet 2021, et le voici qui remporte deux victoires en une semaine ! Mercredi dernier, le Belge de 30 ans triomphait au sommet du Mur de Huy lors de La Flèche Wallonne. Ce mercredi, le coureur de Bahrain Victorious s'est de nouveau imposé au sommet d'une côte, à Romont lors de la 1ere étape du Tour de Romandie. Teuns a coiffé sur la ligne Rohan Dennis, qui s'était échappé à la flamme rouge.L'Australien se console en prenant la tête du classement général avec seize secondes d'avance sur Felix Grossschartner. Il avait terminé deuxième du prologue mardi derrière Ethan Hayter, mais le Britannique fait partie des coureurs qui sont allés au sol à quinze kilomètres de l'arrivée, comme Ion Izagirre, Rigoberto Uran ou Sergio Higuita.Cette journée a été marquée par la longue échappée de Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Thomas Champion (Cofidis), Tim Naberman (DSM), Antoine Debons (Suisse) et Valère Thiébaud (Suisse), partis après seulement quatre kilomètres, qui ont compté jusqu'à quatre minutes d'avance, avant d'être rattrapés par le peloton à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. A six kilomètres du but, le champion de France, laissant la place à Dennis et Teuns pour s'expliquer. Jeudi, la deuxième étape proposera 168 kilomètres.2- Rohan Dennis (AUS/Jumbo-Visma) mt3- Marc Hirschi (SUI/UAE Emirates) à 2"4- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 2"5- Quinten Hermans (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 2"6- Ben O'Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 4"7- Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious) à 4"8- Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) à 4"9- Steff Cras (BEL/Lotto-Soudal) à 4"10- Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) à 4"...16-...2- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 16"3- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 16"4- Dylan Teuns (BEL/Bahrain Victorious) à 18"5- Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) à 20"6- Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) à 20"7- Mikkel Frolich Honore (DAN/Quick-Step Alpha Vinyl) à 20"8- Patrick Bevin (NZL/Israël Premier Tech) à 22"9- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 23"10- Brandon McNulty (USA/UAE Emirates) à 23"...15-...