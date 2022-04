Tour de Romandie (E2) : Hayter sait aussi gagner au sprint

Quatre échappés devant

WORLD TOUR / TOUR DE ROMANDIE

Classement de la 2eme étape (Echallens - Echallens, 168,2km) - Jeudi 28 avril 2022

Quentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) mt

Classement général (après 2 étapes sur 5)

Julien Bernard (FRA/Trek-Segafredo) à 24″

Troisième victoire de la saison pour Ethan Hayter ! Vainqueur d'une étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali en mars et du prologue du Tour de Romandie ce mardi, le Britannique de 23 ans a remporté la 2eme étape ce jeudi, à l'occasion d'un sprint massif. Cette étape était l'une des moins difficiles de la semaine et pas moins de 78 coureurs étaient encore présents dans le peloton principal pour se jouer la victoire finale. Le coureur de l'équipe Ineos Grenadiers s'est montré le plus rapide, et a devancé l'Espagnol Jon Aberasturi et le Colombien Fernando Gaviria, très actif durant l'étape.(Hayter avait quant à lui été victime d'une chute). En revanche, Geraint Thomas, le coéquipier de Hayter, qui était troisième du classement jeudi matin au départ, a perdu 21 places en raison d'une pénalité de vingt secondes écopée pour avoir reçu un bidon hors zone autorisée. Le premier Français du classement général est Julien Bernard, 14eme à 24 secondes.Dès les premiers kilomètres de cette étape, Toms Skujins (Trek - Segafredo), Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Nils Brun (Suisse), Diego Lopez (Kern Pharma) ont formé l'échappée du jour, et ont compté jusqu'à trois minutes d'avance., l'équipe Ineos Grenadiers ayant accéléré d'un coup. Et cela a payé plus tard, avec la victoire de Hayter. Vendredi, les coureurs auront 165 kilomètres au programme, avec cinq côtes de troisième catégorie.2- Jon Aberasturi (ESP/Trek-Segafredo) mt3- Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) mt4- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) mt5- Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) mt6- Quinten Hermans (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt7- Nikias Arndt (ALL/DSM) mt8- Ben O'Connor (AUS/AG2R-Citroën) mt9- Felix Grossscharter (AUT/Bora-Hansgrohe) mt10- Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) mt...22-...2- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 14"3- Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) à 18"4- Dylan Teuns (BEL/Bahrain Victorious) à 18"5- Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) à 18"6- Mikkel Frolich Honore (DAN/Quick-Step Alpha Vinyl) à 18"7- Patrick Bevin (NZL/Israël Premier Tech) à 20"8- Brandon McNulty (USA/UAE Emirates) à 21"9- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 23"10- Marc Hirschi (SUI/UAE Emirates) à 24"14-