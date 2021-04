Tour de Romandie (E2) : Colbrelli débloque son compteur

Taaramäe a tenté sa chance

WORLD TOUR / TOUR DE ROMANDIE

Classement de la 2eme étape (La Neuveville - Saint-Imier, 165,7km) - Jeudi 29 avril 2021

Clément Champoussin (FRA/AG2R Citroën) mt

Classement général après 3 étapes (sur 6)

Avec sept côtes répertoriées lors de cette deuxième étape du Tour de Romandie? Rohan Dennis, leader depuis le prologue de mardi, pouvait s'attendre à souffrir. Mais non, c'est toujours lui le leader de cette course World Tour, à deux jours de l'arrivée finale. Le rouleur a travaillé pour ses leaders Richie Porte et Geraint Thomas tout au long de la journée, mais il est resté dans le peloton des favoris, qui comptait 36 coureurs, jusqu'à l'arrivée. L'Australien, dernier de ce groupe sur la ligne, a donc assuré l'essentiel. Quelques mètres devant lui, c'est un sprinteur qui s'est imposé : Sonny Colbrelli.L'Italien de bientôt 31 ans l'a emporté de justesse face à Patrick Bevin, qui signe tout de même une belle opération grâce aux secondes de bonification en grimpant à la deuxième place du classement général, à huit secondes de Rohan Dennis.Cette étape a été marquée par la longue échappée de Rein Taaramäe, Antwan Tolhoek, Chris Hamilton, Jonathan Caicedo, Davide Villella et Hermann Pernsteiner, qui s'est formée après une trentaine de kilomètres et qui a compté jusqu'à 2'44 d'avance.Il ne s'est ensuite pas passé grand chose, même si Clément Champoussin a essayé de partir à deux kilomètres de la ligne, en vain. Vendredi, la troisième étape, autour d'Estavayer, sera du même acabit, avec deux côtes de troisième catégorie à escalader à trois reprises. Rohan Dennis pourra-t-il tenir ?2- Patrick Bevin (NZL/Israel Start-up Nation) mt3- Marc Hirschi (SUI/UAE Emirates) mt4-5- Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) mt6- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) mt7- Ilan Van Wilder (BEL/DSM) mt8- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) mt9- Rui Costa (POR/UAE Emirates) mt10- Marc Soler (ESP/Movistar) mt...2- Patrick Bevin (NZL/Israel Start-Up Nation) à 8"3- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 9"4- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers à 9"5- Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain Victorious) à 9"6- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) à 11"7- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 14"8- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 15"9- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 16"10- Ilan Van Wilder (BEL/DSM) à 16"