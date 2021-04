Tour de Romandie (E1) : Victoire au sprint à Martigny pour Peter Sagan

C’était sans doute sa seule opportunité de briller, Peter Sagan ne l’a pas manquée. Dans un Tour de Romandie 2021 offrant un parcours plus taillé pour les grimpeur, l’ancien triple champion du monde a su prendre la bonne roue pour prendre l’avantage dans les derniers mètres. Une première étape tracée entre Aigle et Martigny, deux villes qui devaient accueillir à l’automne dernier les championnats du monde sur route sur un parcours bien différent de celui de 168,1km proposé ce mercredi aux coureurs, au relief bien moins prononcé. Dès la sortie de la ville qui accueille le Centre Mondial du Cyclisme, plusieurs tentatives d’échappée ont secoué le peloton mais, au bout d’un dizaine de kilomètres, six coureurs dont le Français Alexis Gougeard et le Suisse Joel Sutter ont eu l’aval du peloton pour prendre jusqu’à six minutes d’avance. Parti en contre, le coureur de la formation Cofidis Thomas Champion n’est pas parvenu à faire la jonction. Un groupe qui a bien collaboré, avec notamment le membre de la formation nationale suisse qui a pris les points au sommet des difficultés.

L’échappée a toujours été sous contrôle

Pas moins de neuf ascensions étaient répertoriées sur le parcours formé essentiellement d’une boucle de 34 kilomètres au cœur de la vallée du Rhône avec les ascensions de Produit (2,7km à 7%) et Chamoson (2,1km à 6,2%). Avec l’équipe Ineos Grenadiers, au lendemain de sa démonstration lors du prologue, aux commandes, le peloton a laissé faire l’échappée mais sans toutefois lâcher la bride. En effet, les six coureurs de tête ont le plus souvent compté sur une avance inférieure à cinq minutes. Un statu quo qui s’est maintenu jusqu’aux 60 derniers kilomètre quand Joel Sutter a accéléré dans l’avant-dernière ascension de Produit et n’a pas coupé son effort ensuite… avant d’être finalement rattrapé sur le plat. Dans le peloton, les équipes BikeExchange et Bora-Hansgrohe ont pris la responsabilité de la chasse, faisant fondre l’écart avec l’échappée, qui descend sous la minute à 35km de l’arrivée. Des accélérations qui ont usé le groupe de tête qui s’est progressivement délité devant un peloton repris en main par Filippo Ganna. Pour le final de l’étape, la pluie s’est invitée mais ça n’a pas freiné Thymen Arensman.

Sagan a su se montrer opportuniste

Le Néerlandais de la formation DSM a laissé sur place ses compères d’échappée restants à un peu moins de 30 kilomètres de l’arrivée mais ce n’était qu’un baroud d’honneur, le peloton le rattrapant dix kilomètres plus loin. Alors que tout menait à une arrivée au sprint, Rémi Cavagna s’est montré offensif. Le « TGV de Clermont » a tout d’abord tenté sa chance en solitaire à 18 kilomètres de l’arrivée puis, après une accélération de Stefan Küng, s’est échappé avec son coéquipier Mattia Cattaneo, Sébastien Reichenbach et Damien Howson. Un mouvement qui a forcé les équipes Bahrain Victorious, Lotto-Soudal et Bora-Hansgrohe à rouler pour les reprendre à huit kilomètres de l’arrivée. A partir de là, le sprint massif était inévitable. Un scenario qui a profité à Peter Sagan qui, en l’absence de train pour le lancer, a su prendre la bonne roue, celle de Sonny Colbrelli. Patient, le Slovaque a fait son effort dans les 200 derniers mètres pour s’imposer devant l’Italien et Patrick Bevin. Bien au chaud dans le peloton, Rohan Dennis conserve le maillot de leader quand Peter Sagan, au jeu des bonifications, remonte au cinquième rang.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE ROMANDIE

1ere étape - Aigle-Martigny (168,1km) - Mercredi 28 avril 2021

1- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) en 4h12’40’’

2- Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain Victorious) mt

3- Patrick Bevin (NZL/Israel Start-Up Nation) mt

4- Andrea Pasqualon (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt

5- Alessandro Covi (ITA/UAE Team Emirates) mt

6- Magnus Cort Nielsen (DAN/EF Education-Nippo) mt

7- Dion Smith (NZL/BikeExchange) mt

8- Clément Venturini (FRA/AG2R-Citroën) mt

9- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) mt

10- Jacopo Mosca (ITA/Trek-Segafredo) mt

...



Classement général après 2 étapes (sur 6)

1- Rohan Dennis (AUS/Ineos Grenadiers) en 4h18’06’’

2- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 9’’

3- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers à 9’’

4- Rémi Cavagna (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 11’’

5- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) à 12’’

6- Jan Tratnik (SLO/Bahrain Victorious) à 13’’

7- Patrick Bevin (NZL/Israel Start-Up Nation) à 14’’

8- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 14’’

9- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) à 15’’

10- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 15’’

...