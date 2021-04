Tour de Romandie : Dennis écrase le prologue, Cavagna 4eme

Rohan Dennis (@INEOSGrenadiers) premier leader du @TourDeRomandie ! Il portera le maillot jaune "Le Maréchal" demain lors de la première étape !#TDR2021 #TDRnonstop pic.twitter.com/NpW7iBESzN

— Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 27, 2021

Froome encore à la rue !



Le vainqueur Rohan Dennis (@INEOSGrenadiers) tout sourire ! Il vient de gagner son 20ème contre-la-montre ! #TDR2021 #TDRnonstop pic.twitter.com/5W60ah4uMt

— Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 27, 2021

CYCLISME / TOUR DE ROMANDIE

Prologue - Oron - Oron (4,05 km) - Mardi 27 avril 2021

Rémi Cavagna (FRA/Deceuninck-Quick Step), à 11”

Classement général après le prologue

Rémi Cavagna (FRA/Deceuninck-Quick Step), à 11”

Départ canon pour Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) sur le Tour de Romandie., couru ce mardi sur un peu plus de 4 kilomètres autour d'Oron. Dennis, qui s'était déjà montré le plus rapide sur la spécialité lors du Tour de Catalogne et a ajouté là un vingtième succès en contre-la-montre depuis le début de sa carrière, a bouclé ce chrono court inaugural en 5 minutes et 26 secondes. Ce qui lui a permis de, respectivement deuxième et troisième à 9 secondes du premier leader de ce Tour de Romandie 2021 lors deN'en déplaise à Rémi Cavagna, il n'y avait rien à faire mardi contre Dennis et ses deux partenaires., mais dans le même temps que le Suisse Stefan Bisseger (EF Education First). Eux aussi au rendez-vous dès ce prologue, Marc Hirschi (8eme à 15 secondes), Wilco Keldermann (11eme à 16 secondes), Sepp Kuss (13eme à 16 secondes) et Miguel Angel Lopez (20eme à 19 secondes), pour ne citer qu'eux parmi les autres favoris à la victoire finale, ont fait mieux que limiter la casse. Steven Kruijswijk (33eme à 24 secondes) termine un peu plus loin. Le Néerlandais n'a pas hypothéqué ses chances pour autant. Pour Christopher Froome, en revanche, c'est déjà terminé.