Tour de Provence (E2) : Coquard s'impose devant Alaphilippe

CYCLISME / TOUR DE LA PROVENCE

2eme étape - Arles - Manosque (187,1km) - Samedi 12 février 2022

Julian Alaphilippe (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl Team) mt

4- Pierre Latour (FRA/Team Total Energies) mt

Classement général (après 3 étapes sur 4)

Julian Alaphilippe (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl Team) à 2"

Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 14"

Le Tour de la Provence 2022 se tenant du 10 au 13 février propose un beau casting avec notamment le champion du monde Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) et le champion du monde du contre-la-montre Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Ce dernier avait parfaitement dominé le prologue du jeudi tandis que la première étape en ligne avait vu le sprinteur italien, Elia Viviani (Ineos Grenadier), coiffer un groupe réduit de coureurs sur la ligne d'arrivée. Ce samedi,Excellent dans cet exercice, le Français. Le sprinteur a bénéficié d'un joli travail collectif de sa formation dont le rythme effréné a fait décramponner énormément de concurrents, notamment dans la dernière difficulté du jour, située à 33 kilomètres de l'arrivée. Parmi les 40 rescapés de cette accélération, seuls le Belge Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) et Arnaud Démare (Groupama-FDJ) représentaient des réelles menaces pour Bryan Coquard. Un danger finalement inoffensif dans les derniers hectomètres de la course.Au classement général, l'Italien Filippo Ganna conserve la tête au bénéfice de deux secondes sur Julian Alaphilippe et 14 de mieux qu'un autre Tricolore, Pierre Latour (Team Total Energies). Egalement présents dans le top 10,. A souligner la performance du Colombien Nairo Quintana, 6eme ce samedi et nouveau pensionnaire du top 10 au général (10eme) à 32 secondes.Bryan Coquard (FRA/Cofidis) en 4h19'42Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) mtArnaud Démare (FRA/GroupamaFDJ) mtFilippo Gana (ITA/Ineos Grenadiers) en 7h45'43Samuele Battistella (ITA/Astana Qazaqstan) à 16"Mattias Skjelmose Jensen (DEN/Trek-Segafredo) à 25"