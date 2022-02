Tour de Provence (E1) : Le prologue pour Ganna, Alaphilippe 6eme

Quelle victoire de Filippo Ganna ! Sans surprise, c'est l'Italien qui remporte le prologue avec plus de 10 secondes sur Ethan Hayter

Le Tour de Provence a démarré ce jeudi à. Une entrée en matière en douceur pour le peloton. Ce contre-la-montre individuel s'est joué dans la dernière heure avec plusieurs cyclistes établissant des temps canon. Tandis que le Suédois Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ) pensait conserver son chronomètre de référence jusqu'au bout, il a finalement dû s'incliner face à deux coureur de la formation Ineos Grenadiers. Le Britannique Ethan Hayter, champion de l'effort en solitaire dans son pays, lui a d'abord soufflé l'avantage d'à peine moins d'une seconde.Cependant, le victoire finale est revenue au grand favori du jour, Filippo Ganna. Champion du monde en titre du contre-la-montre, l'Italien a pulvérisé le temps établi par son coéquipier Hayter de douze secondes ! Derrière ce trio de tête on retrouve l'Italien Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team) puis deux Français. Pierre Latour (Team TotalEnergies), 5eme avec 15 secondes de retard sur Ganna et. Un écart peu conséquent pour le double champion du monde de cyclisme sur route dont cette course à étapes représente un de ses premiers objectifs de l'année. Parmi les autres prétendants à la victoire finale, le champion olympique Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) a achevé ce prologue en 53eme position à +38 secondes. Le Colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic) a pour sa part terminé au 37eme rang à 31 secondes de Ganna.