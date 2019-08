Tour de Pologne: Les Lotto-Soudal continuent la course

L'équipe Lotto-Soudal sera bien au départ de la 5e étape du Tour de Pologne, ce mercredi, deux jours après le décès tragique de Bjorg Lambrecht suite à une chute. Les coureurs de la formation belge ont pris la décision de continuer la course, en hommage à leur jeune coéquipier.

Mardi, la 4e étape avait été neutralisée. Les coureurs de la Lotto-Soudal s'étaient arrêtés au kilomètre 143, le dossard de Lambrecht. Une minute de silence, riche en émotions, avait été observée avant le départ de l'étape.

"Après d'intenses consultations et discussions entre nos coureurs et le staff, et avec les conseils extérieurs d'un spécialiste en traumatologie qui a souligné l'importance du processus de deuil collectif, les coureurs ont eu le libre choix de prendre le départ", indique l'équipe Lotto-Soudal.

Bjorg will be with me in my heart for the rest of my life and career! I’ll ride for him and aim for the victories we were supposed to capture together❤️ #forbjorg pic.twitter.com/kSWYPDqO90