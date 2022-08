Tour de Pologne : Le coronavirus pousse l'équipe Alpecin-Deceuninck à abandonner

#TdP22 🇵🇱

Le principe de précaution mis en application

L’équipe Alpecin-Deceuninck a préféré prendre les devants. La formation belge a annoncé ce lundi, quelques heures après la victoire de Sergio Higuita à l’occasion de la 3eme étape du Tour de Pologne, qu’elle cessait avec effet immédiat sa participation à l’épreuve, qui doit se conclure ce samedi. Alors que la vague de tests de dépistage du coronavirus n’a pas laissé apparaître de cas suspects au sein des coureurs, c’est le staff technique qui est touché par la maladie. « Nous sommes désolés d’annoncer notre retrait du Tour de Pologne après la découverte de cinq cas de coronavirus au sein de l’encadrement présent sur place », a confirmé la formation Alpecin-Deceuninck dans un message publié sur son compte officiel Twitter en début de soirée. Une décision basée sur le principe de précaution après la très large contamination qui a notamment marquée la dernière édition du Tour de Suisse.Dans la suite de son message, la formation belge justifie longuement ce choix radical. « Dans l’intérêt de la santé de nos coureurs, de notre encadrement et de toutes les équipes prenant part à l’épreuve, nous avons décidé avec l’accord de l’UCI et du comité d’organisation local, de quitter cette édition du Tour de Pologne », a ainsi déclaré l’équipe. Dans la foulée, un dernier message a confirmé que les coureurs ne sont pas touchés. « Nous avons reçu la confirmation que tous les tests effectués ce jour par les coureurs ont tous donné des résultats négatifs, ajoute l’équipe Alpecin-Deceuninck. Il n’y a donc pas de cas positif parmi nos coureurs. » Alors que Stefano Oldani pointait à la 18eme place du classement général après avoir terminé à la même place ce lundi au sommet de Przemysl, la course s’arrête brutalement pour l’Italien ainsi que l’ensemble de ses coéquipiers.