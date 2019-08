Tour de Pologne: La 4e étape neutralisée après le décès de Lambrecht

Alors que l'épreuve est endeuillée par la disparition de Bjorg Lambrecht, qui n'a pas survécu à ses blessures après lourde chute lundi, les organisateurs du Tour de Pologne ont décidé de neutraliser la 4e étape.

Le parcours a été réduit à 133,7 kilomètres, et le peloton, qui restera groupé pendant l'étape, n'empruntera qu'une seule fois le circuit final.

S'ils prennent le départ de l'étape, les coureurs de la formation Lotto-Soudal franchiront la ligne d'arrivée en premier, en hommage à leur jeune coéquipier.

