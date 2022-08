Tour de Pologne (E6) : Arensman signe son premier succès, Hayter s'installe en tête du classement général

Hayter profite de la contre-performance signée par Higuita

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE POLOGNE

6eme étape - Nowy Targ-Rusinski (11,6km CLM individuel) - Jeudi 4 août 2022

Classement général après 6 étapes (sur 7)

La hiérarchie a volé en éclats sur le Tour de Pologne. A la veille de la dernière étape et de l’arrivée à Cracovie, les candidats à la victoire d’étape se sont expliqués sur le seul contre-la-montre de la semaine. Long de seulement 11,8 kilomètres entre Nowy Targ et la la station de ski de Rusinski, le parcours de cette 6eme et avant-dernière étape a essentiellement proposé une montée régulière avant un final en légère descente. Spécialiste de l’exercice du contre-la-montre et faisant partie des premiers à prendre le départ, Josef Cerny s’est très vite installé au sommet de la hiérarchie mais son temps n’a pas tenu. Avec un peu plus d’une minute de moins, Magnus Sheffield a délogé le Tchèque du « hot seat » mais le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers n’a pas vu sa performance lui offrir une victoire d’étape. 24eme du classement général, Thymen Arensman a su améliorer le temps de référence de sept secondes pour signer le tout premier succès de sa carrière professionnelle, à 22 ans.Les yeux se sont alors braqués vers la lutte pour le classement général. Septième avant cette étape, Ethan Hayter a signé le troisième temps de cette étape à huit secondes de Thymen Arensman et a ensuite dû attendre de savoir si cela allait être suffisant. Mais, les uns après les autres, ceux qui le devançaient ont cédé du terrain. Seulement 32eme à plus d’une minute, Richard Carapaz a confirmé les mauvaises sensations ressenties en début d’épreuve. Celui qui a su le plus se rapprocher d’Ethan Hayter a été Matteo Sobrero mais à un peu plus de 20 secondes. Rémi Cavagna, ancien champion de France du contre-la-montre, prend la quatrième place à 20'' Porteur du maillot jaune de leader, Sergio Higuita a tout donné mais le Colombien n’a pu faire mieux que la 16eme place à 50 secondes du vainqueur et donc 32 d’Ethan Hayter. Ce dernier s’empare donc du maillot de leader à la veille de la conclusion de ce Tour de Pologne. Le Britannique devance Thymen Arensman de onze secondes quand Pello Bilbao sauve sa place sur le podium, à 18’’ du nouveau leader. Toutefois, avec un premier tiers de parcours vallonné, la dernière étape disputée ce vendredi pourrait encore réserver des surprises.Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) à 7’’Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 8’’Rémi Cavagna (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 20’’Marco Brenner (ALL/DSM) à 26’’Ben Tulett (GBR/Ineos Grenadiers) à 28’’Samuele Battistella (ITA/Astana Qazaqstan) à 30’’Matteo Sobrero (ITA/BikeExchange-Jayco) à 31’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 32’’Mark Padun (UKR/EF Education-Easypost) à 35’’Thymen Arensman (PBS/DSM) à 11’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 28’’Matteo Sobrero (ITA/BikeExchange-Jayco) à 23’’Ben Tulett (GBR/Ineos Grenadiers) à 25’’Rémi Cavagna (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 31’’Samuele Battistella (ITA/Astana Qazaqstan) à 32’’Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) à 32’’Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 45’’Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) à 50’’