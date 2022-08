Tour de Pologne (E5) : Démare s'incline face à Bauhaus

ZWYCIĘZCA ETAPU 5️⃣ BAUHAUS PHIL

Démare n’a pas su répondre à Bauhaus

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE POLOGNE

5eme étape - Lancut-Rzeszow (178,1km) - Mercredi 3 août 2022

Classement général après 5 étapes (sur 7)

Phil Bauhaus a fini par avoir le dernier mot. Dans un duel avec Arnaud Démare lors d’un final perturbé par une chute, le sprinteur allemand a fait apprécier sa pointe de vitesse et le travail de son équipe pour l’emporter à l’occasion de la 5eme étape du Tour de Pologne. Une étape qui n’a pas mis longtemps à s’animer. A peine le départ réel donné, Shane Archbold est sorti du peloton avant de voir un groupe de cinq coureurs composé de Yevgeniy Fedorov, Boy van Poppel, Mads Würtz Schmidt, Mateusz Grabis et Jakub Murias revenir. Dans un deuxième temps, l’Américain Sean Quinn a fait la jonction afin de former un groupe de sept coureurs que le peloton a laissé faire. Toutefois, cette échappée n’a pas été en mesure de prendre plus de cinq minutes d’avance, les équipes de sprinteurs n’étant pas décidée à laisser passer l’occasion d’aller chercher un succès à Rzeszow. Le groupe de tête a bien collaboré pendant un bon moment mais, à un peu moins de 40 kilomètres du but, Mads Würtz Schmidt et Sean Quinn ont haussé le ton. Profitant d’une ascension non répertoriée, le duo a distancé le reste de l’échappée.Après avoir longtemps temporisé, Yevgeniy Fedorov a accéléré à son tour afin de combler la trentaine de secondes de retard en deux kilomètres. Alors que le reste de l’échappée a très vite vu le peloton l’absorber, le trio de tête a tenu aussi longtemps que possible. Toutefois, alors que Yevgeniy Fedorov s’est avoué vaincu à dix kilomètres du but, c’est sous la banderole des trois derniers que le duo Würtz Schmidt-Quinn a vu son aventure s’achever. Les trains de sprinteurs se sont alors mis en place, avec notamment celui de la Groupama-FDJ qui s’est porté en tête de peloton à la flamme rouge. Une explication finale qui a eu lieu en tout petit comité, une chute massive provoquée par un membre de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a provoqué un ralentissement auquel seuls une dizaine de coureurs a pu échapper. Avec le seul Jacopo Guarnieri pour le lancer, Arnaud Démare a pris le parti de se glisser dans la roue de Phil Bauhaus, lancé par Jonathan Milan. Toutefois, le sprinteur de l’équipe Bahrain Victorious s’est montré le plus fort dans l’exercice devant le vainqueur du classement par points du dernier Giro alors que Nikias Arndt complète le Top 3. Retardé par la chute, Sergio Higuita conserve tout de même le maillot de leader.Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) mtNikias Arndt (ALL/DSM) mtMax Kanter (ALL/Movistar) mtEdward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) mtJonathan Milan (ITA/Bahrain Victorious) mtHugo Page (FRA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtRyan Mullen (IRL/Bora-Hansgrohe) à 8’’Jacopo Guarnieri (ITA/Groupama-FDH) à 8’’Patryk Stosz (POL/Pologne) à 8’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 4’’Quinten Hermans (BEL/Intemarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 6’’Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 10’’Matteo Sobrero (ITA/BikeExchange-Jayco) à 10’’Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 10’’Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 10’’Quentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) à 10’’Lucas Hamilton (AUS/BikeExchange-Jayco) à 10’’Steff Cras (BEL/Lotto-Soudal) à 10’’