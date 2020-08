Tour de Pologne (E5) : Ballerini s'impose au sprint, Evenepoel remporte l'épreuve

Evenepoel intouchable cette année sur les courses à étapes

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE POLOGNE

5eme et dernière étape - Zakopane-Cracovie (188km) - Dimanche 9 août 2020

Rudy Barbier (FRA/Israel Start-Up Nation) mt

Classement général final

Il n'a que 20 ans et pourtant, c'est déjà le quatrième Tour que le Belge Remco Evenepoel remporte. Ce dimanche, la 77eme édition du Tour de Pologne s'est donc achevée sur ce résultat final. La cinquième et dernière étape, longue de 188 kilomètres et courue entre Zakopane et Cracovie, a été enlevée par un autre membre de la formation Deceuninck-Quick Step., qui avait pourtant lancé le sprint à 200 mètres de la ligne d'arrivée avant donc de se faire dépasser dans les derniers hectomètres, et l'Italien Alberto Dainese (Sunweb).Evenepoel n'a donc pas lâché son maillot jaune de leader du classement général, et devance, au final, le Danois Jakob Fuglsang (Astana) et le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott).Cette année, après le Tour de San Juan, le Tour d'Algarve et le Tour de Burgos, le Belge s'adjuge donc un nouveau Tour et demeure même invaincu, cette saison, sur ce type d'épreuve.Pascal Ackermann (ALL/Bora-Hansgrohe) mtAlberto Dainese (ITA/Sunweb) mtRyan Gibbons (AFS/NTT) mtJasper Philipsen (BEL/UAE Emirates) mtJuan Sebastian Molano (COL/UAE Emirates) mtPhil Bauhaus (ALL/Bahrain-McLaren) mtSzymon Sajnok (POL/CCC) mtAlbert Torres (ESP/Movistar) mtJakob Fuglsang (DAN/Astana) à 1’52’’Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott) à 2’28’’Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 2’32’’Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) à 3’09’’Kamil Malecki (POL/CCC) à 3’12’’Wilco Kelderman (PBS/Sunweb) à 3’15’’Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 3’18’’Mikel Nieve (ESP/Mitchelton-Scott) mtRui Alberto Costa Faria (POR/UAE Emirates) à 3’19’’