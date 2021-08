Tour de Pologne (E4) : Deuxième victoire d'étape pour Almeida, qui conforte son maillot de leader

Almeida a bonifié le travail de son équipe

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE POLOGNE

4eme étape - Tarnow-Bukovina Resort (159,9km) - Jeudi 12 août 2021

Classement général après 4 étapes (sur 7)

João Almeida pourra remercier Rémi Cavagna et Mikkel Honoré ! Le Portugais, déjà vainqueur de la 2eme étape du Tour de Pologne, a profité de l’étape-reine et de l’arrivée à Bukovina Resort pour creuser un peu plus l’écart en tête du classement général de l’épreuve. Une quatrième étape plus courte que les trois premières, seulement 159,9km au départ de Tarnow, dont le parcours était hérissé de difficultés. De quoi attirer les convoitises des baroudeurs du peloton. Après une première tentative de Clément Davy et Jonas Rickaert, c’est un groupe de cinq coureurs qui a su se détacher du peloton. Larry Warbasse, Quinten Hermans, Edward Theuns, Attila Valter et Marco Canola ont rapidement pris une avance se rapprochant des trois minutes mais l’équipe Deceuninck-Quick Step a très tôt roulé pour limiter un temps cet écart, qui n’a toutefois jamais dépassé les quatre minutes. Le « Wolfpack » a reçu le soutien de la formation UAE Team Emirates à l’orée des 60 derniers kilomètres, à l’approche d’un final bien plus pentu. Le résultat a été un écart en chute libre pour la tête de course. A un peu moins de 40 kilomètres du but, Alexis Renard s’est dressé sur ses pédales, Le coureur français de l’équipe Israel Start-Up Nation a tenté de faire la jonction.Mais sa tentative s’est transformée en « chasse-patate » longue d’un peu moins de 20 kilomètres qui s’est terminée par le retour du peloton. Aux avant-postes, l’échappée a commencé à se déliter avec Edward Theuns qui a cédé à quinze kilomètres du but, suivi par Larry Warbasse. Le peloton revenant très vite sur l’échappée, Attila Valter s’est isolé en tête de course à l’approche des dix derniers kilomètres, parvenant à passer seul le sommet de l’avant-dernière difficulté, Lapszanka. C’est une accélération de la formation Ineos Grenadiers qui a mis fin à l’initiative du coureur hongrois de l’équipe Groupama-FDJ. Au pied de la monté finale vers Bukovina Resort, l’équipe Deceuninck-Quick Step a joué la carte du collectif. En effet, le champion de France Rémi Cavagna a placé un démarrage pour lancer Mikkel Honoré. Le Danois a alors incité les rivaux de João Almeida, notamment les coureurs d’UAE Team Emirates et Bahrain Victorious, à rouler pour revenir sur lui. Une fois Mikkel Honoré repris, le Portugais a pu lancer le sprint à 400 mètres de la ligne d’arrivée, déposant Matej Mohoric pour aller chercher une deuxième victoire d’étape sur ce Tour de Pologne devant le Slovène et l’Italien Andrea Vendrame. Au jeu des bonifications, João Almeida reprend quatre secondes à Matej Mohoric, qui pointe désormais à huit secondes, quand Diego Ulissi est relégué à quatorze.Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) mtAndrea Vendrame (ITA/AG2R-Citroën) mtMichal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) mtDion Smith (NZL/BikeExchange) mtJai Hindley (NZL/DSM) mtDiego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) mtBen Tulett (GBR/Alpecin-Fenix) mtAntonio Tiberi (ITA/Trek-Segafredo) mtQuinten Hermans (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtMatej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 8’’Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 14’’Michal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) à 21’’Jai Hindley (NZL/DSM) à 32’’Dylan Teuns (BEL/Bahrain Victorious) à 32’’Lorenzo Rota (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 32’’Giovanni Aleotti (ITA/Bora-Hansgrohe) à 32’’Einer Rubio (COL/Movistar) à 36’’Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) à 36’’