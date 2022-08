Tour de Pologne (E4) : Ackermann renoue avec la victoire

And the winner of the stage 4 is Pascal Ackermann UAE TEAM EMIRATES

🏆🏆 pic.twitter.com/cEXKTvfNI6

— Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 2, 2022

Ackermann attendait ça depuis quasiment cinq mois

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE POLOGNE

4eme étape - Lesko-Sanok (179,4km) - Mardi 2 août 2022

Classement général après 4 étapes (sur 7)

Pascal Ackermann n’a absolument rien lâché. Alors que le final en côte ne lui semblait pas favorable, le sprinteur de l’équipe UAE Team Emirates a profité d’une fin de course brouillonne pour remporter la 4eme étape du Tour de Pologne. Alors que l’équipe Alpecin-Deceuninck n’a pas pris le départ, c’est Davide Formolo qui a été le plus actif en début de course. Le coureur italien a tenté à deux reprises de se glisser dans une échappée mais sans connaître la réussite. Après quasiment 30 kilomètres de bataille et un peloton qui a été un temps scindé en deux, un trio composé de Mads Würtz Schmidt, Rui Oliveira et Anders Skaarseth a su distancer le peloton. Dans un deuxième temps, Nans Peters et Kamil Malecki sont partis en contre et ont pu faire la jonction pour former l’échappée qui a marqué cette étape. Le peloton a alors laissé faire et ce quintette a pu prendre jusqu’à quatre minutes d’avance. Toutefois, plusieurs équipes dont Ineos Grenadiers, EF Education-Easypost ou Bahrain Victorious avaient une autre idée en tête. L’écart a alors commencé à baisser. A l’entame des 35 derniers kilomètres, profitant d’un faux-plat montant, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a durci le ton avec Josef Cerny.Toutefois, le Tchèque n’a pas été relayé et le peloton a retrouvé une allure moins intense. Le final vallonné de cette étape a tout d’abord eu raison de Nans Peters et Kamil Malecki, distancés à 19 kilomètres du but. Les trois rescapés de l’échappée ont alors tenu tête au peloton. Mike Teunissen et Rémi Cavagna ont alors essayé de les rattraper à l’approche des cinq derniers kilomètres mais le duo franco-néerlandais a très vite réalisé que c’était mission impossible. Mads Würtz Schmidt, Rui Oliveira et Anders Skaarseth ont finalement été absorbés par le peloton à 4000 mètres de l’arrivée. Dans la foulée, Zdenek Stybar a tenté un coup qui aurait pu marcher. En effet, à la suite de la chute du maillot jaune Sergio Higuita, le peloton a été désorganisé. Toutefois, les UAE Team Emirates ont su se replacer avec Juan Sebastian Molano pour emmener Pascal Ackermann. Alors que Zdenek Stybar a plafonné dans les 200 derniers mètres face à la pente, le sprinteur allemand a fait son effort pour aller chercher la victoire. Jordi Meeus et Jonathan Milan complètent le Top 3 alors que Quentin Pacher prend la huitième place. Alors que sa chute a eu lieu dans les trois derniers kilomètres, Sergio Higuita conserve le maillot jaune de leader du Tour de Pologne.Jordi Meeus (BEL/Bora-Hansgrohe) mtJonathan Milan (ITA/Bahrain Victorious) mtQuinten Hermans (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtOlav Kooij (PBS/Jumbo-Visma) mtCristian Scaroni (ITA/Astana Qazaqstan) mtDiego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) mtQuentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) mtStanislaw Aniolkowski (POL/Pologne) mtNikias Arndt (ALL/DSM) mtPello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 4’’Quinten Hermans (BEL/Intemarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 6’’Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 10’’Matteo Sobrero (ITA/BikeExchange-Jayco) à 10’’Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 10’’Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) à 10’’Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 10’’Quentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) à 10’’Félix Gall (AUT/AG2R-Citroën) à 10’’