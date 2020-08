Tour de Pologne (E2) : Pedersen s'impose au sprint devant Ackermann

Pedersen remporte sa première course avec le maillot de champion du monde

CYCLISME / TOUR DE POLOGNE

2eme étape - Opole-Zabrze (151,5km) - Jeudi 6 août 2020

Rudy Barbier (FRA/Israel Start-Up Nation) mt

Classement général après 2 étapes (sur 5)

Au lendemain de la terrible chute à l'arrivée de la première étape et alors que Fabio Jakobsen se trouve toujours plongé dans un coma artificiel, le Tour de Pologne de cyclisme a poursuivi sa route ce jeudi. A l'issue d'une nouvelle arrivée au sprint, c'est le champion du monde Mads Pedersen (Trek-Segafredo) qui a raflé cette deuxième étape longue de 151,5 kilomètres et courue entre Opole et Zabrze.(Bora-Hansgrohe), pourtant grand favori du jour après les nombreux abandons de la veille mais qui n'a donc pas réussi à remonter sur le vainqueur du jour.De son côté, l'Italien Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), troisième, n'a pas été bien loin de pouvoir rendre un bel hommage à son coéquipier champion des Pays-Bas, toujours dans un état grave malgré une opération chirurgicale de cinq heures. Après la fin d'étape terrible de la veille, de nombreux sprinteurs étaient donc absents ce jeudi, non partants pour la plupart.ainsi qu'évidemment Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), disqualifié après l'arrivée. Après cette première victoire affublé de son maillot de champion du monde, le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en profite également pour s'emparer de la tête du classement général de l'épreuve.Pascal Ackermann (ALL/Bora-Hansgrohe) mtDavide Ballerini (ITA/Deceuninck-Quick Step) mtAlberto Dainese (ITA/Sunweb) mtAlbert Torres (ESP/Movistar) mtSzymon Sajnok (POL/CCC) mtJasper Philipsen (BEL/UAE Emirates) mtPiet Allegaert (BEL/Cofidis) mtJürgen Roelandts (BEL/Movistar) mtPascal Ackermann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 4’’Kamil Malecki (POL/CCC) mtLuka Mezgec (SLO/Mitchelton-Scott) à 6’’Davide Ballerini (ITA/Deceuninck-Quick Step) mtJasper Philipsen (BEL/UAE Emirates) à 10’’Szymon Sajnok (POL/CCC) mtAlberto Dainese (ITA/Sunweb) mtMark Cavendish (GBR/Bahrain-McLaren) mtRyan Gibbons (AFS/NTT) mt