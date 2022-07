Tour de Pologne (E1) : Victoire au sprint pour Olav Kooij

Olav Kooij démarre en beauté le Tour de Pologne. Parfaitement lancé par son équipe Jumbo-Visma, le sprinteur néerlandais s’est imposé dans les rues de Lublin. Une étape qui a été animée dès le premier kilomètre avec un quintette formé de Kamil Malecki, Patryk Stosz, Mateusz Grabis, Sam Brand et Jonas Abrahamsen qui a su prendre le large sur le peloton. Après avoir laissé un temps jusqu’à trois minutes d’avance à cette échappée, les équipes de sprinteurs ont progressivement resserré l’étau, l’écart tombant sous la minute à l’entame des 50 derniers kilomètres. Face à ce retour inéluctable, Kamil Malecki a essayé de relancer l’allure en tête de course avec deux attaques en l’espace de quinze kilomètres dont le seul résultat a été de faire craquer ses compères d’infortune et se retrouver absolument seul à l’avant. La tentative solitaire du Polonais a été cou rageuse mais elle s’est avérée vaine.

Kooij est passé entre les gouttes

Le peloton a pris son temps avant de l’absorber, ce qui a été fait à huit kilomètres de la ligne d’arrivée. A partir de là, les trains de sprinteurs se sont mis en place, avec notamment celui de la Groupama-FDJ pour Arnaud Démare. Toutefois, ce bon ordonnancement a volé en éclat peu après le passage sous la flamme rouge. En effet, une chute massive a bloqué bon nombre de coureurs… mais pas ceux de la Jumbo-Visma. Profitant du travail de Mike Teunissen, Olav Kooij n’a pas laissé la moindre chance à ses rivaux et remporte en puissance cette 1ere étape du Tour de Pologne devant Phil Bauhaus et Jordi Meeus. Arnaud Démare, quant à lui, prend la neuvième place juste derrière Mark Cavendish. Fort logiquement, Olav Kooij fait coup double et s’empare du premier maillot de leader de l’épreuve.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE POLOGNE

1ere étape - Kielce-Lublin (218,8km) - Samedi 30 juillet 2022

1- Olav Kooij (PBS/Jumbo-Visma) en 5h18’01’’

2- Phil Bauhaus (ALL/Bahrain Victorious) mt

3- Jordi Meeus (BEL/Bora-Hansgrohe) mt

4- Mike Teunissen (PBS/Jumbo-Visma) mt

5- Juan Sebastian Molano (COL/UAE Team Emirates) mt

6- Max Kanter (ALL/Movistar) mt

7- Kaden Groves (AUS/BikeExchange-Jayco) mt

8- Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) mt

9- Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) mt

10- Tobias Bayer (AUT/Alpecin-Deceuninck) mt

…



Classement général après 1 étape (sur 7)

1- Olav Kooij (PBS/Jumbo-Visma) en 5h17’51’’

2- Phil Bauhaus (ALL/Bahrain Victorious) à 4’’

3- Jonas Abrahamsen (NOR/Uno-X) à 4’’

4- Jordi Meeus (BEL/Bora-Hansgrohe) à 6’’

5- Mike Teunissen (PBS/Jumbo-Visma) à 10’’

6- Juan Sebastian Molano (COL/UAE Team Emirates) à 10’’

7- Max Kanter (ALL/Movistar) à 10’’

8- Kaden Groves (AUS/BikeExchange-Jayco) à 10’’

9- Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) à 10’’

10- Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) à 10’’

…