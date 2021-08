Tour de Pologne (E1) : Le premier maillot de leader pour Bauhaus, vainqueur devant Hodeg et Hofstetter

Phil Bauhaus (@BHRVictorious) is the winner of the 1st stage! 🔥#TDP2021 #UCIWT

Bauhaus n’a jamais abdiqué

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE POLOGNE

1ere étape - Lublin-Chelm (216,4km) - Lundi 9 août 2021

Classement général après 1 étape (sur 7)

Malgré un gros travail de Rémi Cavagna, Alvaro Hodeg a calé dans les 100 derniers mètres pour céder face à Phil Bauhaus. Une première étape du Tour de Pologne, disputée sur 216,4km entre Lublin et Chelm, qui a très tôt vu une échappée composée du champion du Kazakhstan Yevgeniy Fedorov, de l’Américain Sean Bennett et du Polonais Michal Paluta prendre le large. Alors que l’équipe Deceuninck-Quick Step a rapidement pris en main l’allure du peloton, le trio de tête a su collaborer pour prendre très vite sept minutes d’avance. Mais le travail de l’infatigable Tim Declercq a permis de réduire cet écart aux environs des trois minutes après 70 kilomètres de course. Alors que le sprinteur allemand Pascal Ackermann, malade la semaine passée, a préféré jeter l’éponge, le peloton a été secoué par plusieurs offensives qui, avec 47 kilomètres à parcourir, a mis fin à l’aventure des échappés. Un final autour de Chelm, avec notamment un circuit final de 7500m, qui n’a pas refroidi les ardeurs.En effet, très vite après le retour du peloton sur la première échappée du jour, un nouveau trio a tenté sa chance. Tom Scully, Antoine Duchesne et Jos van Emden ont pris quelques secondes d’avance… mais le travail des équipes de sprinteurs, dont Marco Marcato pour UAE Team Emirates, a empêché ces trois coureurs de partir trop nettement. Un effort qui a pris fin à quinze kilomètres de l’arrivée. Une fois sur le circuit final, un nouveau trio emmené par le Hongrois Barnabas Peak a essayé de partir mais Rémi Cavagna, portant fièrement son maillot de champion de France, a haussé l’allure du peloton pour le reconstituer. L’équipe Deceuninck-Quick Step s’est alors mise en formation pour Alvaro Hodeg mais le Colombien est sans doute parti trop tôt dans la pente et sur les pavés. Plafonnant dans les 200 derniers mètres, le coureur du « Wolfpack » a vu Phil Bauhaus se hisser sur ses pédales pour le priver de la victoire pour une demi-longueur et s’emparer du maillot de leader. Juste derrière, le Français Hugo Hofstetter s’offre un nouvel accessit avec la troisième place.Alvaro Hodeg (COL/Deceuninck-Quick Step) mtHugo Hofstetter (FRA/Israel Start-Up Nation) mtEdward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) mtDavid Dekker (PBS/Jumbo-Visma) mtDion Smith (NZL/BikeExchange) mtJonas Rickaert (BEL/Alpecin-Fenix) mtBiniam Grmay (ERY/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtMatej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) mtMichal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) mtAlvaro Hodeg (COL/Deceuninck-Quick Step) à 4’’Yevgeniy Fedorov (KAZ/Astana-Premier Tech) à 4’’Hugo Hofstetter (FRA/Israel Start-Up Nation) à 4’’Michal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) à 7’’Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 8’’Emils Liepins (LET/Trek-Segafredo) à 9’’Edward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) à 10’’David Dekker (PBS/Jumbo-Visma) à 10’’Dion Smith (NZL/BikeExchange) à 10’’