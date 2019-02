Les coureurs espagnols de la formation Astana ont réalisé une véritable razzia lors de la 1ère étape du Tour de Murcie. Pello Bilbao s'est en imposé à San Javier avec quelques secondes d'avance sur un groupe de poursuivants réglé au sprint par ses compatriotes et coéquipiers Omar Fraile et Luis-Leon Sanchez. Et à la quatrième place, on retrouve tout de même le champion du monde, Alejandro Valverde (Movistar), toujours sans victoire depuis le début saison.