Tour de Murcie: L.L. Sanchez domine Valverde

Nous sommes en 2019 et Luis-Leon Sanchez (35 ans) et Alejandro Valverde (38 ans) continuent de se livrer bataille sur les routes espagnoles. Les deux hommes, originaires de la région, se sont disputé la victoire sur le Tour de Murcie et c'est le coureur Astana qui a raflé la mise en remportant la 2e étape et le classement général, devant son compatriote champion du monde. Pello Bilbao complète le podium final alors que l'équipe Astana place quatre de ses coureurs dans le Top 6.

LUIS LEÓN CAMPEÓN DE LA VUELTA CICLISTA A MURCIA



