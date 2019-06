Tour de Luxembourg: Laporte double la mise

Vainqueur mercredi soir du prologue, dans les rues de la capitale, Christophe Laporte s'est adjugé ce jeudi la 1ère étape du Tour de Luxembourg.

Le coureur de la Cofidis s'est imposé à l'issue d'un sprint au coude à coude avec un autre Français, Justin Jules (Wallonie-Bruxelles), qui a chuté en franchissant la ligne.

Laporte, dont la victoire a été confirmée par les commissaires de course, conserve le maillot jaune de leader.

Big crash on the finish line for Justin Jules. @CyclingTeamWB@LAPORTEChristop seems to cross the line in first position#skodatour19@TeamCOFIDIS pic.twitter.com/3wh8gDd4xo