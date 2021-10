Tour de Lombardie : Monumental Pogacar !

🍂 Il Lombardia presented by @eolo_it 🍂



Masnada revient sur Pogacar à 15 kilomètres de l'arrivée

Chute pour Cosnefroy, déception pour Nibali

WORLD TOUR / TOUR DE LOMBARDIE

Classement final (Côme - Bergame, 239km) - Samedi 9 octobre 2021

Quel final en apothéose pour cette saison 2021 du World Tour ! La plupart des cadors étaient présents sur ce Tour de Lombardie, et au final, c’est le n°1 mondial, Tadej Pogacar, qui s’est montré le plus fort de tous ! A seulement 23 ans, le Slovène s’offre déjà la trentième victoire de sa carrière, la treizième cette saison, et surtout son deuxième Monument de l’année 2021, après avoir déjà triomphé sur Liège-Bastogne-Liège en avril. Celui qui a également réussi à conserver son titre sur le Tour de France cet été, s’est offert une nouvelle victoire de prestige, après un numéro sur les routes lombardes escarpées.Mais derrière, Fausto Masnada de l’équipe Deceuninck-Quick Step, a décidé de partir en contre. La formation belge avait perdu Remco Evenepoel, qui n’avait pas réussi à suivre les meilleurs, mais pouvait toujours compter sur son champion du monde Julian Alaphilippe, présent dans le groupe de poursuivants avec ses compatriotes Romain Bardet et David Gaudu, mais aussi Primoz Roglic, Alejandro Valverde, Michael Woods ou encore Adam Yates, rien que ça !Masnada, en prenant des risques dans la descente (tout comme Pogacar, qui s’est fait une belle frayeur), est revenu petit à petit sur le Slovène, et a fini par le rejoindre à 15 kilomètres de l’arrivée, alors que la route était redevenue plate. Mais l’Italien n’a pas collaboré, à la demande, visiblement, de son directeur sportif. Cependant, derrière, même si Julian Alaphilippe a tenté une petite accélération et que l’écart était à un moment de 30 secondes, le groupe de poursuivants ne s’est pas du tout entendu et l’écart est vite remonté. La victoire allait donc se jouer entre Pogacar et Masnada, et le Slovène s’est montré le plus rapide dans ce sprint à deux et l’a emporté sans trembler., qui pourra nourrir quelques regrets, car le groupe aurait sans doute pu rattraper le duo sur la fin s’il s’était bien entendu. Tadej Pogacar conclut donc sa saison 2021 de la plus belle des façons et entre un peu plus dans l’histoire du cyclisme, à tout juste 23 ans !Pour le reste, ce « Lombardia » a été marqué par la longue échappée d’un groupe de dix coureurs, formé par Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Domen Novak (Bahrain Victorious), Chris Hamilton (Team DSM), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo), Thomas Champion (Cofidis), Andrea Garosio (Bardiani-CSF), Davide Orrico (Vini-Zabu), Mattia Bais (Androni-Giocattoli), Victor Campenaerts (Qhubeka-NextHash) et Tim Wellens (Lotto Soudal), qui sont partis au 30eme kilomètre et dont le dernier a été rattrapé à environ 55 kilomètres de l’arrivée, après avoir compté plus de six minutes d’avance. Plusieurs chutes ont émaillé la course, comme celle de Benoit Cosnefroy, sonné et contraint à l’abandon.Thibaut Pinot, vainqueur en 2018 mais qui s’est contenté d’un rôle d’équipier cette année, a fini 50eme à 8’37. La saison World Tour est désormais terminée. Rendez-vous fin février au Tour des Emirats pour le coup d’envoi du World Tour 2022 !2- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck Quick Step) mt3- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 51"4- Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) à 51"5- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 51"9- Michael Woods (CAN/Israël Start-Up Nation) à 51"10- Sergio Higuita (COL/EF Education-Nippo) à 2'25...