Tour de Lombardie : Deuxième victoire de suite pour Pogacar

Tadej Pogacar reste maître en Lombardie ! Déjà vainqueur dans les rues de Côme l’an passé, le Slovène était le grand favori et il s’est montré le plus fort sur les 253 kilomètres du dernier Monument de la saison cycliste. Au départ de Bergame, les baroudeurs se sont très vite mis en avant. Si Elie Gesbert a été le premier à passer à l’attaque, c’est un trio 100% italien composé de Cristian Scaroni, Simone Ravanelli et Alex Tolio qui a pu prendre de l’avance sur un peloton dans un premier temps peu enclin à laisser partir une échappée. Néanmoins, un groupe de huit courageux dont Kenny Elissonde et Alessandro de Marchi a pu obtenir gain de cause et faire la jonction avec 224 kilomètres encore à parcourir. Dans la foulée, Aurélien Paret Peintre est part à contre-temps mais a su faire l’effort pour compléter une échappée de dix coureurs. Emmené notamment par l’équipe Movistar, le peloton a très vite laissé un peu plus de cinq minutes à cette échappée. Toutefois, on a très vite senti que les dix de devant n’allaient pas avoir une totale liberté de mouvement. En effet, les équipes Movistar et Jumbo-Visma ont fait le nécessaire pour réduire l’avance du groupe de tête sous les quatre minutes.

Les Jumbo-Visma ont fait le ménage

A un peu plus de 150 kilomètres du but, Mikel Nieve a vu la dernière course de sa carrière professionnelle s’achever prématurément à la suite d’une chute ayant également provoqué l’abandon de Lorenzo Fortunato. Domenico Pozzovivo a ensuite subi le même sort, se plaignant d’un bras après être allé à terre. A l’approche des 100 derniers kilomètres, le peloton a commencé à temporiser, laissant une échappée qui a commencé à perdre des membres souffler. Mais, à l’approche de la montée de Madonna del Ghisallo, la course a changé d’ampleur et les ambitions ont commencé à se dévoiler. Sam Oomen et Chris Harper ont grandement augmenté l’allure du peloton pour l’équipe Jumbo-Visma. Une accélération qui a très vite mis un terme aux espoirs du groupe de tête, absorbé à 71 kilomètres du but. L’ascension a alors vu João Almeida durcir grandement le tempo, mettant notamment en difficulté Matej Mohoric, vainqueur de Milan-Sanremo en début de saison, et Julian Alaphilippe. Ce qui n’a pas empêché l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl d’apporter son écot à l’effort collectif avec Louis Vervaeke et Andrea Bagioli. Marc Hirschi a pris le relais à l’approche des 30 derniers kilomètres mais, alors que Vincenzo Nibali a coupé son effort pour la fin de la dernière course de sa carrière, le Suisse a surtout préparé le terrain pour son leader Tadej Pogacar.

Pogacar a confirmé qu’il était le plus fort

Le Slovène a attendu la première ascension de Civiglio pour placer une attaque tranchante que seuls Enric Mas puis, dans un deuxième temps, Mikel Landa ont pu suivre. Un trio qui a collaboré tant bien que mal pour se mettre à bonne distance de ses poursuivants, dont Sergio Higuita, Carlos Rodriguez, Rudy Molard ou encore Romain Bardet. Conscient qu’une arrivée au sprint avec le double vainqueur du Tour de France ne ferait pas ses affaires, Enric Mas a essayé par deux fois de s’isoler dans la deuxième ascension de Civiglio mais sans succès. Mikel Landa, quant à lui, a fini par céder et se contenter de la troisième place. L’explication entre les deux coureurs de tête a attendu l’ultime ligne droite. Enric Mas a lancé le sprint à 150 mètres de la ligne mais a très vite atteint ses limites. Tadej Pogacar a alors mis un peu plus de watts pour faire la différence et remporter le Tour de Lombardie pour la deuxième fois consécutive, le troisième Monument de sa carrière. Mikel Landa complète le podium devant Sergio Higuita et Carlos Rodriguez. Pour sa dernière danse, Alejandro Valverde prend une belle sixième place quand Rudy Molard et Romain Bardet terminent respectivement huitième et neuvième, devant Adam Yates. Tadej Pogacar termine ainsi la saison sur une très bonne note et donne déjà rendez-vous pour 2023.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE LOMBARDIE

Classement final - Bergame-Côme (253km) - Samedi 8 octobre 2022

1- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) en 6h21’22’’

2- Enric Mas (ESP/Movistar) mt

3- Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious) à 10’’

4- Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) à 52’’

5- Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 52’’

6- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 1’24’’

7- Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 1’24’’

8- Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 1’24’’

9- Romain Bardet (FRA/DSMà à 1’24’’

10- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’26’’

…