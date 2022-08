Tour de l’Avenir : Victoire finale pour la pépite belge Cian Uijtdebroeks

🏆🇧🇪 Cian Uijtdebroeks wins the GC of the Tour de l’Avenir!

🏆🇧🇪 Cian Uijtdebroeks gagne le classement général du Tour de l’Avenir!#TDAV22 pic.twitter.com/TEXbUQXVjw



— Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) August 28, 2022

Uijtdebroeks : « Nous verrons ce qu'il adviendra dans le futur »

Alors que Remco Evenepoel domine la Vuelta, la relève se prépare déjà en Belgique. Agé de seulement 19 ans et déjà membre de l’équipe Bora-Hansgrohe, avec laquelle il a pris la huitième place du Tour de Norvège en mai dernier, Cian Uijtdebroeks s’est mis dans les pas de coureurs tels Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez, Egan Bernal ou encore Tadej Pogacar. Le jeune coureur belge a remporté ce dimanche le Tour de l’Avenir au terme de la dernière étape, conclue à Villaroger après l’ascension du Col de l’Iseran et remportée par l’Italien Lorenzo Milesi. Vainqueur d’étape sur les pentes du Col de la Madeleine, à Saint-François-Longchamp, puis à La Toussuire, Cian Uijtdebroeks a pu assurer à l’occasion de la dernière levée de l’épreuve réservée aux jeunes coureurs. Au classement général, le Belge s’impose avec un peu moins d’une minute et demie d’avance sur le Norvégien Johannes Staune-Mittet quand l’Allemand Michek Hessmann a terminé à deux minutes.En plus du maillot jaune du classement général, Cian Uijtdebroeks a terminé le Tour de l’Avenir avec le maillot à pois de meilleur grimpeur et le maillot blanc. Toutefois, c’est un autre maillot jaune qui fait rêver le coureur de 19 ans. « Depuis petit chez moi, je rêve de porter le maillot jaune, peut-être un jour de porter le maillot jaune sur le Tour, et rien de que de porter maintenant après avoir gagné c'est un rêve, a-t-il confié face à la presse à l’issue de la dernière étape. Nous verrons ce qu'il adviendra dans le futur. On ne le sait pas encore, mais je suis tellement heureux comme ça ! » En tout cas, l’équipe Bora-Hansgrohe a décidé de miser sur son talent, lui qui a terminé vice-champion d’Europe juniors du contre-la-montre la saison passée et terminé troisième du Tour de Sibiu cette saison, lui qui est déjà présenté comme le « nouveau Remco Evenepoel ».