Primoz Roglic avait un message à faire passer. A l’occasion de la troisième et dernière étape du Tour de l’Ain, qui a emprunté une large partie du parcours de la 15eme étape du prochain Tour de France, le Slovène s’est montré le plus fort sur les pentes du Grand Colombier et s’affirme comme l’homme en forme à quelques semaines du départ du Tour de France. Une étape qui a d’abord été marquée par une échappée de douze coureurs dont Romain Seigle ou le vainqueur de la première étape, Andrea Bagioli, mais également Julien Bernard, en lice pour le maillot de meilleur grimpeur. Mais, sous l’impulsion de la formation Jumbo-Visma, cette échappée n’a jamais pu prendre suffisamment d’avance pour espérer viser la victoire d’étape. A l’approche du Grand Colombier, l’équipe Ineos a décidé de durcir la course avec Bagioli et Bernard qui ont été les derniers survivants de l’échappée.

Roglic voulait tout

Dès les premières pentes du Grand Colombier, Geraint Thomas, Andrey Amador, Jonathan Castrovierjo puis Chris Froome n’ont pas hésité à donner de leur personne pour hausser le ton dans l’espoir de mettre en difficulté l’équipe Jumbo-Visma. Mais les « hommes en jaune » n’ont pas craqué et, alors que Primoz Roglic pouvait compter sur trois coéquipiers dans les six derniers kilomètres, Egan Bernal s’est retrouvé esseulé et à la merci de ses rivaux. Le vainqueur du Tour de France 2019 a tenté sa chance dans le dernier kilomètre mais, facilement rattrapé par Primoz Roglic, il a dû s’incliner face au Slovène qui remporte une deuxième étape de suite et s’impose sans contestation au classement général de l’épreuve, succédant au palmarès à Thibaut Pinit. Nairo Quintana offre la troisième place de l’étape à l’équipe Arkéa-Samsic.



CYCLISME / TOUR DE L’AIN

3eme et dernière étape - Saint-Vulbas-Grand Colombier (145km) - Dimanche 9 août 2020

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 4h06’24’’

2- Egan Bernal (COL/Ineos) à 4’’

3- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 6’’

4- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 8’’

5- Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) à 8’’

...



Classement général final

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 11h21’12’’

2- Egan Bernal (COL/Ineos) à 18’’

3- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 28’’

4- Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) à 56’’

5- George Bennett (NZL/Jumbo-Visma) à 1’27’’

...