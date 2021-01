Tour de La Provence : Les organisateurs annoncent la présence de Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe va lancer sa saison 2021 en France. Avec les courses australiennes annulées et celles organisées en Amérique du Sud très incertaine, les têtes d’affiche du peloton professionnel doivent revoir leur programme afin de préparer dans les meilleures conditions les premières grandes échéances du calendrier. En ce qui concerne le champion du monde, la rentrée est prévue pour le 11 février prochain à Six-Fours-les-Plages, lors de la première étape du Tour de La Provence. Le leader de l’équipe Deceuninck-Quick Step sera un des candidats à la succession de Nairo Quintana, qui avait remporté l’édition 2020 de l’épreuve. Disputée sur quatre étapes en ligne pour un total de 667 kilomètres, le Tour de La Provence 2021 proposera un parcours exigeant.

Le Mont Ventoux attire Alaphilippe

En effet, la troisième étape, au départ d’Istres, se conclura au Chalet Reynard, sur les pentes du Mont Ventoux, qui sera un des temps forts du Tour de France 2021 le 7 juillet prochain avec une double ascension avant l’arrivée en descente, à Malaucène. La perspective de se tester dès le début de la saison sur les pentes du « Géant de Provence » intéresse Julian Alaphilippe. « Je suis motivé pour la saison à venir. Sur le Tour de la Provence, on va emprunter le Mont Ventoux et le niveau l'an passé était très relevé. Il y aura beaucoup de coureurs très motivés, a déclaré le champion du monde dans un communiqué des organisateurs de l’épreuve. C'est une belle course que j'ai faite il y a quelques années, j'ai envie d'y retourner et de voir où j'en suis en ce début de saison. Je n'ai jamais débuté une saison en France, ça va être une première, c'est top ! J'ai vraiment envie de faire briller ce maillot arc-en-ciel et de me faire plaisir ! » Sans doute que la présence de Julian Alaphilippe attirera le public autour d’une des premières épreuves de la saison.