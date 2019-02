Tour de la Provence: La victoire finale pour Izagirre 

Gorka Izagirra, le coureur espagnol de l'équipe Astana, a remporté dimanche le Tour de la Provence au terme de la quatrième et dernière étape disputée entre Avignon et Aix-en-Provence et remportée au sprint par John Degenkolb (Trek-Segafredo).

L'Australien Simon Clarke (EF Education First) a fini deuxième de l'ultime étape, il échoue aussi à la deuxième place du général, devancé pour quelques centièmes de seconde par le champion d'Espagne sur route en titre.